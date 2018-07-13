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Продуктивно, як ніколи: підсумки останнього робочого дня Верховної Ради

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13 липня завершилася восьма сесія Верховної Ради. Останній день вийшов надзвичайно продуктивний для народних депутатів. В останню годину вони включили у порядок денний три законопроекти.

Про це в прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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Два з них про автомобілі з іноземними номерами та ще один про виплати заборгованості шахтарям.

У першому читанні народні депутати прийняли рішення, що власники мають до 2019 року їх офіційно зареєструвати. Це буде коштувати мінімум 1500 євро. 

Для шахтарів же виділять приблизно 300 мільйонів гривень мають виділити, би виплатити всі заборгованості в Україні по зарплатах.

Нагадаємо, від ранку 11 липня десятки водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації мітингують в урядовому кварталі Києва. Вимагаючи голосування за законопроекти про розмитнення "євроблях", ввечері 12 липня протестувальники заблокували на Інститутській автомобіль нардепа Павла Пинзеника. Один з активістів кинувся на капот автомобіля, щоб його зупинити, пізніше з'явилась інформація, що у чоловіка зламана нога, його госпіталізували. У ситуацію втрутились правоохоронці, які безпечно вивели нардепів з автомобіля.

Теги: Новини України Новини політики Іноземні номери Шахтар Верховна Рада Законопроект Законодавство
Джерело: 24 канал
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