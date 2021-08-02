Про це повідомили 2 серпня. У мережі виклали відповідне відео.

До теми Сальмонела була в їжі: чому в таборі під Одесою отруїлися діти

Продають це людям

На записі видно, як покупець піднімає 3 лотки з яйцями.

У кожному з них продукти вкриті пліснявою. Ймовірно, це сальмонела.

На полиці приблизно 10 лотків. Ймовірно, всі вони покриті шкідливою речовиною.

Поки не відомо, чи працівники продуктового магазину "Таврія В" прибрали шкідливі яйця.

Про потерпілих також не повідомляють.

Що таке сальмонела Рід грам-негативних бактерій, що спричинюють черевний тиф і сальмонельози. Бактерії пошкоджують травну систему. В потерпілих розвивається діарея, спостерігають також інтоксикацію та зневоднення організму.

Іноді утворюються гнояки у внутрішніх органах. На сальмонелу часто хворіють люди, які готують або переробляють продукти птахівництва і тваринництва.

В Одесі на прилавку продуктового магазину знайшли яйця з пліснявою: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно з Польщі до Львова привезли 6,5 тонни курятини, що була заражена сальмонелою. Польський виробник переробив курятину на м'ясо механічного обвалювання. Наразі фахівці шукають весь товар, щоб вилучити його з продажу.