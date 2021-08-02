Про це повідомили 2 серпня. У мережі виклали відповідне відео.

До теми Сальмонела була в їжі: чому в таборі під Одесою отруїлися діти

Продають це людям

  • На записі видно, як покупець піднімає 3 лотки з яйцями.
  • У кожному з них продукти вкриті пліснявою. Ймовірно, це сальмонела.
  • На полиці приблизно 10 лотків. Ймовірно, всі вони покриті шкідливою речовиною.
  • Поки не відомо, чи працівники продуктового магазину "Таврія В" прибрали шкідливі яйця.
  • Про потерпілих також не повідомляють.

Що таке сальмонела

Рід грам-негативних бактерій, що спричинюють черевний тиф і сальмонельози. Бактерії пошкоджують травну систему. В потерпілих розвивається діарея, спостерігають також інтоксикацію та зневоднення організму.
Іноді утворюються гнояки у внутрішніх органах. На сальмонелу часто хворіють люди, які готують або переробляють продукти птахівництва і тваринництва.

В Одесі на прилавку продуктового магазину знайшли яйця з пліснявою: дивіться відео