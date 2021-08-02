Про це повідомили 2 серпня. У мережі виклали відповідне відео.
До теми Сальмонела була в їжі: чому в таборі під Одесою отруїлися діти
Продають це людям
- На записі видно, як покупець піднімає 3 лотки з яйцями.
- У кожному з них продукти вкриті пліснявою. Ймовірно, це сальмонела.
- На полиці приблизно 10 лотків. Ймовірно, всі вони покриті шкідливою речовиною.
- Поки не відомо, чи працівники продуктового магазину "Таврія В" прибрали шкідливі яйця.
- Про потерпілих також не повідомляють.
Що таке сальмонелаРід грам-негативних бактерій, що спричинюють черевний тиф і сальмонельози. Бактерії пошкоджують травну систему. В потерпілих розвивається діарея, спостерігають також інтоксикацію та зневоднення організму.
Іноді утворюються гнояки у внутрішніх органах. На сальмонелу часто хворіють люди, які готують або переробляють продукти птахівництва і тваринництва.
В Одесі на прилавку продуктового магазину знайшли яйця з пліснявою: дивіться відео