Продукція українського виробника Olkom з'явиться на полицях магазинів і супермаркетів у Європі

Група компаній Olkom реорганізувала відділ продажів і укладає прямі контракти для реалізації своєї продукції споживчого сегменту на ринках Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю розповів Юрій Євенко, СЕО "Київського маргаринового заводу", що входить до складу Групи компаній Olkom.

"Olkom готується виходити на зовнішні ринки вже не тільки як субекспортер (постачальник інгредієнтів для експортоорієнтованих підприємств), а й безпосередньо. Зараз ми займаємося реорганізацією відділу продажів і вже розробили дорожню карту подальшого руху в цьому напрямку", – уточнив Юрій Євенко.

У межах підготовки до поставок споживчої продукції на зовнішні ринки, Olkom посилив експортну групу департаменту продажів. Як розповів СЕО "Київського маргаринового заводу", йдуть інтенсивні перемовини з зарубіжними партнерами, а два контракти на поставки в ЄС перебувають на стадії підписання.

Завдяки інвестиціям Групи компаній Olkom в глибоку модернізацію виробничого обладнання, якість продукції "Київського маргаринового заводу" вже зараз випереджає українські національні споживчі стандарти та відповідає вимогам ринків ЄС і США.

"У своїй роботі ми помітно випереджаємо українські стандарти, які за мірками глобального ринку вже є досить архаїчними. Контроль якості у нас – в абсолютному пріоритеті. Щоб організувати його на належному рівні, ми придбали абсолютно нову технологічну лабораторію з сучасним обладнанням. Вона дозволяє як проводити практично всі можливі види аналізу виробленої продукції, так і здійснювати досить прискіпливий жорсткий контроль вхідної сировини", – пояснив Юрій Євенко.

Відповідаючи на питання журналіста про бізнес-результати першого півріччя та намір компанії досягти в цьому році обсяги виручки у близько 1,2 мільярда гривень, Юрій Євенко підтвердив реалістичність такої мети. Він розповів, що за підсумками першого півріччя 2019 року обсяг продажів в категоріях "вагові маргарини" та "спеціалізовані жири", призначених для кондитерської та інших підгалузей харчової промисловості, виріс на 178% – майже утричі. А в споживчому сегменті деякі позиції продукції заводу стабільно подвоюють обсяги продажів в роздрібній торгівлі.

ТМ "Олком" – відомий український бренд майонезів, маргаринів, гірчиці та масла. Відповідну продукцію виробляє ПрАТ "Київський маргариновий завод", що входить до складу Групи компаній "Олком" разом з ТОВ "Київський маргариновий завод" (торговий дім Групи) та ПП "Рута-К". "Київський маргариновий завод" веде свою історію з 1949 року та є одним з найвідоміших підприємств столиці України.

Новітні технології на базі встановленого на підприємстві обладнання провідних виробників Німеччини та Франції в поєднанні з багаторічним досвідом дозволили Olkom увійти до Топ-100 найбільш дорогих брендів України. Обсяг виробництва продукції за підсумками 2018 року перевищив 17 тисяч тонн, бренд має міцні ринкові позиції в таких товарних категоріях, як маргарин, майонез, гірчиця та масло. За обсягами переробки соняшникової олії Група компаній "Olkom" входить до Топ-10 найбільших вітчизняних виробників.

Асортимент кінцевої продукції "Київського маргаринового заводу" складається з товарних позицій як для промислових споживачів B2B-сегменту, так і для кінцевих споживачів B2C-сегмента. Бренд представлено у всіх каналах збуту продуктів харчування, зокрема у провідних торгових мережах. У 2019 році Група компаній Olkom збільшила обсяги випуску продукції та наразі розширює канали дистрибуції для зміцнення своєї присутності на українському та зарубіжних ринках, зокрема в країнах Європейського Союзу, Африки та Азії.