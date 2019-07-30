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      Продукты с порцией пестицидов, или Правда о "натуральной советской пище"

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      Миф про "натуральные советские продукты"
      Миф про "натуральные советские продукты" / Bloomberg

      Многие люди до сих пор вспоминают советские времена с грустью и говорят: "сейчас нет такого хлеба, такого кефира ...". Но что на самом деле было в составе любимых продуктов? Почему не указывали полный состав продуктов на этикетке?

      Пост-разоблачение самого любимого мифа всех любителей СССР – о том, что в СССР были какие-то там "сверхнатуральные" и "качественные" советские продукты, на которые даже и близко не похоже все современное. В доказательство этого факта фанаты СССР часто приводят совковые постановочные фото, на которых улыбающиеся белозубые модельной внешности трактористы в накрахмаленных белых рубашках выращивают исключительно натуральную картошку.

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      Миф о "натуральных советских продуктах" зиждется на трех китах, и первый из них – это сравнение неверных товарных категорий. Молоко, сметана и хлеб сравниваются с "Дошираком", супами быстрого приготовления и всякими там жевательными конфетами – разумеется, сравнение будет не в пользу последних.

      Второй кит – это то, что в СССР не было закона об указывании на этикетках полного состава продуктов – это якобы дает основание полагать, что продукты были натуральными (раз не был указан состав), хотя в реальности в тех же советских сосисках "химии" могло быть побольше, чем в современных.

      Ну и третий кит – это замалчивание истинных масштабов использования всякой химии в советском сельском хозяйстве. Про это не любят вспоминать (либо не хотят знать) нынешние фанаты СССР, хотя масштабы проблемы поистине катастрофические – вот как раз сегодня мы об этом и поговорим.

      Итак, в сегодняшнем посте-разоблачение мифа о "натуральных и качественных продуктах в СССР". Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на Telegram тоже подписывайтесь.

      Что такое пестициды

      пестициды

      Начну сразу с главного – в советском сельском хозяйстве массово использовались пестициды. Что такое пестициды и для чего они нужны? Пестицидами называют обширную группу химических элементов, которые якобы должны "помогать" в сельском хозяйстве получать большее количество урожая с меньшей площади. Пестициды уничтожают сорняки, вредных насекомых, бактерии, грибки и даже теплокровных животных – то есть, по сути, являются ядами.

      В первой половине XX века бесконтрольное использование пестицидов не считалось чем-то зазорным, агрономы исходили из простой логики – вот поле без пестицидов, урожай на нем меньше. Вот поле с пестицидами – урожай на нем больше, а сами плоды крупнее, значит пестициды это хорошо. Уже позже появились комплексные научные исследования, доказавшие огромный вред пестицидов – яд в той или иной мере проникал в урожай и оказывал крайне вредное воздействие на здоровье тех людей, кто употреблял потом эти продукты.

      В пятидесятые годы в США и других развитых странах начались исследования влияния пестицидов на организм человека – и многие из пестицидов стали массово запрещаться к использованию. Так, например, в 1950 году в США был полностью запрещен карбофос, в 1954 – бутифос, в 1956 – фосфамид. В 1965 году был полностью запрещен хлорпирифос.

      Пестициды в СССР

      пестициды

      А что в СССР? Владимир Ильич Ленин как-то сказал – "мы пойдем другим путем", это касалось в том числе и пестицидов. Как и в случае с чернобыльскими "рекордами", большевики думали больше про увеличение количества выработки, чем про последствия, которые это может иметь для здоровья населения. Крупная чиновница из минздрава СССР по фамилии Селиванова прямо так и сказала в 1988 году: "химической защите нет альтернативы. Мы подтверждаем, что комплекс вредных факторов, вызываемых ею, действует и на человека. Знаем, есть и утраты, но ущерба от применения никто не подсчитал".

      В общем, болеют и страдают люди от пестицидов – да и фиг с ними, ущерба никто не подсчитал, значит его как бы и нет!

      Из-за "стахановских" методов производства пестициды не то чтобы запрещали – а наоборот, старались внедрять все новые и новые. Причем войти в историю хотели как директора совхозов с невиданными доселе урожаями, так и ученые-химики – внедрившие, например, линурон и пропанид с целой пропагандистской кампанией и статьями вроде "Навстречу новым пестицидам!".

      89 химикатов и "натуральные продукты"

      пестициды

      В конце концов, уже в последние годы существования СССР, пестициды стали запрещать и там. Бутифос, запрещенный в США в 1954 году, в СССР запретили только в 1986-м. Использование фосфамида ограничили в 1986-м, хлорпирифоса – в 1984-м. Карбофос, запрещенный в США в 1950 году, использовался вплоть до 1991 года и продолжает использоваться ныне.

      Но все равно – большинство вредных химикатов продолжали использоваться до самых последних дней СССР. Есть вот такой очень интересный график, который показывает количество запрещаемых к использованию химикатов по годам в СССР. Как видим, в течение семидесятых и восьмидесятых годов запрещали лишь небольшое количество пестицидов, тогда как в 1995 году запретили сразу аж 89 препаратов. Предположу, что в 1991 году, после падения советской системы, в сельском хозяйсте наконец-то начались настоящие, политически неангажированные исследования, которые через пару лет работы показали однозначный вред большинства используемых в сельском хозяйстве химикатов, и их сразу же заптетили.

      пестициды

      Вместо эпилога

      Что же получается в итоге? А получается то, что фактически до самых последних лет существования СССР там широко использовались пестициды – и все те самые "натуральные советские продукты" были получены с помощью вредных для здоровья химикатов – просто обычным советским людям про это никто не говорил.

      И я задумался – не от пестицидов ли многие граждане СССР так плохо выглядели и теряли зубы уже в раннем возрасте?

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      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Хімічна промисловість Продукти СРСР Історія
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