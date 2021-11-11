Продумала цілу схему: в Одесі лікарка підробляла COVID-сертифікати

Прокуратура в Одесі викрила незаконну схему. Зловмисники виготовляли та розповсюджували фейкові сертифікати вакцинації від COVID-19.

Схему викрили працівники Суворовської окружної прокуратури Одеси. Підроблені сертифікати розповсюджували на території міста.

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Хто був залучений до злочину

Схемою займалась лікарка одного з Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста Одеси. Вона залучила посередника. Саме ця людина отримувала гроші від замовника та передавала їй.

Як працювала схема

Лікарка не робила щеплення, однак пацієнтів вносила до електронної медичної системи HELSI. У такий спосіб COVІD-сертифікат автоматично генерувався у Дії. Водночас паперовий сертифікат отримували у посередника.

Відомо, що один такий сертифікат, зроблений у незаконний спосіб, коштував 2 тисячі гривень.

Помешкання та місця роботи людей, що були залучені до схеми, обшукали. Вилучили мобільні телефони, у яких є листування із клієнтами. Також банківські картки, на які надходили гроші, оргтехніку та медичну документацію, у якій є записи про псевдовакцинацію.



Місце роботи та помешкання причетних до схеми обшукали / Фото Одеської обласної прокуратури

Сертифікати вакцинації: останні новини

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що без Дії кожен другий COVID-сертифікат був би підроблений.

Це не перший випадок, коли медиків "ловлять" на виготовленні підробок. Така ситуація була і на Прикарпатті, де медпрацівниця шукала клієнтів для незаконної схеми.

У різних країнах світу досить жорстко реагують на підробку сертифікатів. Зокрема, австралійцям за такі дії загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Україні за використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років.