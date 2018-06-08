Продюсер гурту "Грибы" брутально звинуватив дружину у зраді

Колишній фронтмен та продюсер української хіп-хоп-групи "Грибы" Юрій Бардаш заявив, що його дружина Крістіна Бардаш, відома як співачка Луна, пішла від нього до музиканта з її колективу Олександру Волощуку. Пізніше пост з нецензурними виразами та погрозами був видалений.

Пост Бардаш написав у своєму Facebook. Він у деталях розповів, що хоче зробити з Влощуком.

Увага, присутня нецензурна лексика

Водночас і сам Юрій зізнався і у своїх численних зрадах, але це їх "внутрішні проблеми" з Луною. Бардаш оголосив, що Волощук – "миша", бо музикант закрутив роман з жінкою за його спиною.

Луна відреагувала на скандальний пост і прокоментувала його, натякнувши, що текст був написаний під впливом кокаїну. А Волощук додав, що Бардаш бив дружину.

Пізніше Крістіна написала, що зустріла кохання свого життя та пообіцяла згодом розповісти власну версію розлучення з Бардашем.

Допис, поширений ЛУНÁ (@kri_luna) 7 Чер 2018 р. о 9:13 PDT

"Не тримаю зла на Юрія Бардаша, оскільки вдячна йому за досвід, за біль, за те що стала собою, за всі випробування, що зробили мене сильнішою і сформували мене як особистість... І врешті за те, що зустріла кохання свого життя", – написала співачка.

Допис, поширений ЛУНÁ (@kri_luna) 7 Чер 2018 р. о 11:29 PDT

Додамо у Крістіни та Юрія є 6-річний син Георгій.