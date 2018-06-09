Продюсер Ягольник назвав напад на себе планованим вбивством
Український продюсер Олександр Ягольник, на якого напали невідомі в Києві, розповів, що нападник міг хотіти вбити його. Інцидент трапився близько 2:00 у мікрорайоні Позняки, коли Ягольник повертався зі святкування дня народження свого брата.
Про це повідомляє ТСН.
Раніше 24 канал повідомляв, що в ніч проти 9 червня у Києві вночі невідомі напали на українського продюсера Олександра Ягольника, поранивши його руку. Після цього зловмисники зникли в невідомому напрямку.
У дворі біля дверей будинку виринув якийсь чоловік і запитав: "Ти продюсер Ягольник?" Я кажу: "Так, я". Він каже: "Є розмова". І це були останні слова, які він планував мені сказати,
– розповів продюсер.
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За словами Ягольника, після цього його врятували лише рефлекси, набуті під час давніх занять джиу-джитсу.
"Я помітив, що він йде на мене з ножем і машинально поставив блок. Якби я свого часу не займався джиу-джитсу, я б... Я думаю, що він планував вбивство", – сказав продюсер.
Він додав, що отримавши відсіч, нападник втік. В результаті інциденту Ягольник отримав глибоке поранення руки і звернувся по допомогу до медиків.
"Лікар сказав, що якщо було б трохи вище, то була б травма на все життя. Зашивали наживо, без анестезії", – резюмував продюсер.
Хто такий Олександр Ягольник? Український продюсер, композитор, поет, драматург, музичний журналіст. Був продюсером співачки Наталії Могилевської та свого часу був творцем і учасником гурту "Игрушки". Зараз Ягольник називає себе ідеологом бродвейських мюзиклів в Україні і жорстко критикує українських артистів, які їздять з концертами у Росію.