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      Проект резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі: про що мовиться у документі

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      Європарламент підготував резолюцію щодо конфлікту України та Росії в Азовському морі: про що документ
      Європарламент підготував резолюцію щодо конфлікту України та Росії в Азовському морі: про що документ / Соцмережі

      25 жовтня Європарламент має схвалити резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Як мовиться у документі, представники Європарламенту пропонують виконавчим органам євросоюзу передбачити можливість створення посади "спецпосланця щодо Криму та Донбасу", який також буде відповідальним за Азовське море". За їхніми словами, це буде найбільш ефективним рішенням, передає Укрінформ.

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      "Європарламент закликає високого представника ЄС – віце-президента Єврокомісії ретельно відслідковувати розвиток безпекової ситуації в Азовському морі, беручи до уваги зростання можливості потенційного конфлікту в Європі, що матиме великі безпекові наслідки, які напряму торкнуться ЄС і країн-членів", – зазначається у резолюції.

      Також у Європарламенті закликали високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки виступити з пропозиціями, щоб мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні ще й включав спостереження за загостренням ситуації в Азовському морі.

      Крім того, у відомстві наголошують, що Кримського міст було побудовано незаконно, пише інформаційна агенція "РИА Новости".

      Європарламент висловлює стурбованість у зв'язку з участю європейських компаній у будівництві Керченського мосту та закликає Єврокомісію оцінити та перевірити застосування чинних обмежувальних заходів з боку ЄС. Також ми вітаємо рішення Ради про введення обмежувальних заходів щодо шести компаній, причетних до його будівництва та настійно закликає високого представника із зовнішньої політики разом з країнами-членами ЄС в Раді дати зрозуміти, що цілеспрямовані санкції проти Росії буде посилено, якщо конфлікт в Азовському морі ще більше загостриться,
      – зауважили європарламентарі.

      Водночас у резолюції закликають Ради ЄС "вимагати від Російської Федерації негайно припинити інтенсивні та дискримінаційні інспекції суден, а також розглянути, в разі необхідності, відповідні контрзаходи".

      Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Крім того, Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      конфлікт між україною та росією в азовському морі: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Санкції Європарламент Конфлікт в Азовському морі Європа Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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