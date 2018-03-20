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Проект "W": ветерани і волонтери зіграють у п’єсі Шекспіра

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Ветерани і волонтери зіграють у п’єсі Шекспіра
Ветерани і волонтери зіграють у п’єсі Шекспіра / te.20minut.ua

У Києві презентували волонтерський проект "W (Veterans, Volunteers and William)", або "Ветеранський театр", у рамках якого ветерани бойових дій на сході України і волонтери зможуть вивчити англійську мову й опанувати акторську майстерність.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Учасники проекту планують поставити п’єсу Вільяма Шекспіра "12 ніч" англійською мовою. Ініціатори проекту – громадська благодійна організація ELEOS-Ukraine та Ігор Касьян, учасник бойових дій і засновник школи вивчення англійської мови.

Проект триватиме близько року, його завдання – показати суспільству ветеранів нинішньої війни з іншого боку, як творчих людей. Ми хочемо, щоб талант і натхнення наших ветеранів побачили у світі. А вивчити англійську мову, зіграти у п’єсі Шекспіра – це труднощі, які вони здолають своєю працею і наполегливістю,
– зазначив Ігор Касьян.

Режисер постановки – заслужений артист України Олексій Гнатковський, художній керівник – народний артист України, директор Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський. Обидва долучились до проекту на волонтерських засадах.

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Як зазначив представник ELEOS-Ukraine отець Сергій (Дмитрієв), участь у подібних проектах учасників бойових дій є своєрідною мистецькою реабілітацією, терапією для них, а також можливістю використати власний творчий ресурс. За даними Міноборони, статус учасника бойових дій в антитерористичній операції отримали понад 216 тисяч людей.

Нагадаємо, У лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила звернення до Кабміну щодо створення Міністерства у справах ветеранів. У документі зазначається, що метою цього є створення ефективної системи соціального захисту ветеранів війни.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини культури Новини Києва АТО
Джерело: 24 Канал
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