Проект журналістських розслідувань зупинив розпил 2 мільйонів гривень на тендері в Чернігові

Чернігівська міськрада відхилила тендерну пропозицію фірми депутатки, яка розіграла 1,7 мл із ФОПом, в квартирі якого проживала.

Про це у відповідь на звернення юристів "Тисни" повідомили з Управління ЖКГ Чернігівської міської ради, пише Bihus.Info.

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Рішення Чернігівської міськради



Рішення Чернігівської міськради

Нагадаємо, раніше журналісти сайту "Наші гроші" з’ясували, що ФОП та депутатка, яка мешкала в його квартирі, розіграли 2 мільйони тендері на ремонт будівлі Управління ЖКГ.

На торгах єдиним конкурентом ФОП Світлана Живенко був інший підприємець – Сергій Ющенко. Його пропозиція була вищою на 10 тисяч гривень – 1,77 мільйона гривень. ФОПи не торгувалися під час аукціону.

Однак, згідно з наданими документами, підприємці проживали за однією адресою – на вул. Курсанта Єськова 14-А. Крім того, у них схожі пропозиції, зокрема, довідки про відсутність заборгованості. Це помітив і опублікував на своїй сторінці на Facebook чернігівський активіст Олександр Гашпар.

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З цією інформацією юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до місцевої міськради і спільно з журналістами та активістами дотисли відхилення пропозиції ФОП Світлани Живенко.

Живенко Світлана Віталіївна – депутатка Чернігівської міськради від Оппоблоку. Вона також є власницею та директором ТОВ "СВ Надійний партнер". За даними системи "Прозорро", у 2017-2018 роках ФОП Світлана Живенко отримала замовлень на загальну суму 766 тисяч гривень, а ФОП Сергій Ющенко – на 6,31 мільйона гривень. Причому Ющенко усі свої 5 замовлень отримав без конкуренції від виконавчого комітету Чернігівської міськради, які стосувалися ремонтів у будівлі, де розташована міськрада (вул. Магістратська, 7).