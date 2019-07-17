Проекти українських дизайн-бюро претендують на престижну премію: чим вони вражають

Одне з найбільш впливових інтернет-видань про архітектуру та дизайн Dezeen оприлюднило лонг-лист власної міжнародної премії Dezeen Awards 2019. Цьогоріч у неї потрапили проекти трьох українських студій.

Що відомо про Dezeеn Awards 2019?Це власна премія авториететної у сфері архітектури та дизайну онлайн-платформи Dezeen, заснованої у 2006-му році.



У 2019-му нагороду вручатимуть лише вдруге. Цьогоріч на розгляд оргкомітету надійшло понад 4500 проектів з 88 країн світу, що на 25% більше, ніж торік.

Напередодні був оголошений лонг-ліст претендентів на отримання престижної нагороди. Серед них проекти дизайн-студій з України – подивіться, чим вони вражають.

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1. Дизайн ресторану TAINO від команди YOD Design Lab

Над дизайном інтер'єру закладу у місті Пунта-Кана в Домініканській Республіці працювали дизайнери української дизайн-студії YOD Design Lab.

Проект потрапив у лонг-ліст категорії Interiors project у номінації Restaurant and bar interior.

Концепція закладу пов'язана з реальними історичними фактами та міфами навколо племені taino, які понад 4000 років тому проживали на території сучасної Домінікани.

Працюючи над цим проектом, дизайнери намагались привернути увагу до проблеми забруднення океанів тоннами пластикових відходів. З переробленого пластику тут створили інсталяцію на стелі у вигляді коралового дна, яким став основним елементом інтер'єру.

Дизайн інтер'єру ресторану Taino від YOD Design Lab: фото

2. Колекція полиць від Zakharchitects

Ще одним проектом, які претендують на нагороду Dezeеn Awards 2019 стали дизайнерські меблі від студії Zakharchitects.

Система модульних полиць GATE, які розробив дизайнер Артем Захарченко-Галицький, потрапила у лонг-ліст в категорії Design project у номинації Furniture design.

Особливість проекту у можливості миттєвої трансформації з горизонтального у вертикальне положення і навпаки. Полиці виготовлені із окремих дерев'яних планок, з'єднаних між собою системою магнітів, завдяки яким здатні витримувати навантаження і будь-якому положенні.

3. Простір Ya Vsesvit від Yakusha Design & Architecture Studio

Лекторій та івент-простір для design minded людей розташувався на вулиці Тютюнника неподалік від центру Києва. Над дизайном його інтер'єру працювала дизайнерка Вікторія Якуша разом із власним бюро Yakusha Design & Architecture Studio.

Простір задуманий як місце зустрічі і творчий осередок для архітекторів, дизайнерів і тих, хто працює у дотичних сферах.

Дизайн інтер'єру простору увійшов у лонг-ліст Dezeеn Awards 2019 в категорії Interiors project в номінації Small workspace interior.



Фрагмент дизайну інтер'єру простору Ya Vsesvit у Києві / Фото: pragmatika.media

До слова, YOD Design Lab також працювала над дизайном ресторану в'єтнамської кухні NAM у Києві, який претендує на отримання престижної міжнародної премії Restaurant & Bar Design Awards за найкращий дизайн інтер'єру закладу.