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Проектувальник розповів, чому міст Метро у Києві може впасти будь-якої миті

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Міст Метро у Києві
Міст Метро у Києві / Фото з відкритих джерел

У Києві мосту Метро загрожує обвалення, адже через погану ізоляцію арматури при будівництві, тепер деякі її частини вкрилися іржею.

Про це в інтерв'ю "Громадському Радіо" розповів співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновський.

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Не були як слід ізольованими саме напружевані пучки арматур. За словами проектувальника, простий ремонт не допоможе. Потрібно розбирати дорогу авторуху та реконструювати міст, і замість двох смуг – робити три.

Так, вже років десять як заборонили рух по мосту важкого транспорту, але все одно міст під загрозою. У мене є інші матеріали обстеження, де чітко написано, що міст Метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано,
– зазначив Росновський.

Також він додав, що якщо міст почне обвалюватись, то може і впасти повністю.

Теги: Новини України Новини Києва Будівництво метро
Джерело: 24 Канал
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