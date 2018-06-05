Проектувальник розповів, чому міст Метро у Києві може впасти будь-якої миті

У Києві мосту Метро загрожує обвалення, адже через погану ізоляцію арматури при будівництві, тепер деякі її частини вкрилися іржею.

Про це в інтерв'ю "Громадському Радіо" розповів співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновський.

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Не були як слід ізольованими саме напружевані пучки арматур. За словами проектувальника, простий ремонт не допоможе. Потрібно розбирати дорогу авторуху та реконструювати міст, і замість двох смуг – робити три.

Так, вже років десять як заборонили рух по мосту важкого транспорту, але все одно міст під загрозою. У мене є інші матеріали обстеження, де чітко написано, що міст Метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано,

– зазначив Росновський.

Також він додав, що якщо міст почне обвалюватись, то може і впасти повністю.