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      Професор Гарвардського університету навчав українців лідерству

      Нова тема 45 Читать новость на русском

      Як стати лідером та агентом змін в бізнесі, політиці чи в неприбутковому секторі навчав у Київському центрі Українського католицького університету професор Гарвардського університету Дін Вільямс.

      До України вченого запросила Львівська бізнес-школа, Центр Лідерства, Аналітичний центр та Школа управління, що є частиною Українського католицького університету. Тривалий час Дін Вільямс професійно досліджував тему лідерства та консультував бізнесменів і урядовців США, Індії, Австралії, Японії та інших країн світу. 5 років професор був головним радником президента Мадагаскару та впроваджував одну з найбільших інноваційних реформ в Африці.

      Лідер – це не обов`язково високопосадовець чи керівник організації, ним може стати будь-хто. Потрібно навчитися відділяти це поняття від поняття "влади". Для того щоб стати гарним лідером, потрібно мислити ширше та прагнути змінити щось на краще,
      – зазначив професор Гарвардського університету Дін Вільямс

      За словами організаторів, програма зацікавила урядовців, аналітиків, керівників та власників компаній. Адже змогла дати відповідь на те, як залишатись справжніми лідерами в умовах трансформації, в яких перебуває нині Україна.

      Нам потрібна мережа з лідерів. Із людей, які готові робити зміни в цій країні і робити ці реформи. Тому одне з очікувань – вони отримають певну філософію і базу знань, яка допоможе їм поміняти свій стиль лідерства, 
      – сказав директор Центру Лідерства УКУ, Львівська бізнес-школа Андрій Рождественський.

      "Ідея безумовно корисна для усіх, хто цікавиться питаннями управління, у будь-якому контексті. Надзвичайно цікаві кейси, надзвичайно цікавий спікер сьогодні", – поділився учасник, юрист Сергій Ткаченко.

      Лекції проходили два дні. За словами організаторів, окрім отриманих знань, учасники навчальної програми змогли поспілкуватись і об`єднались, заради спільної мети – змінити країну на краще.

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      Теги: Новини України Бізнес Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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