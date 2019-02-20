Професор Гарвардського університету навчав українців лідерству

Як стати лідером та агентом змін в бізнесі, політиці чи в неприбутковому секторі навчав у Київському центрі Українського католицького університету професор Гарвардського університету Дін Вільямс.

До України вченого запросила Львівська бізнес-школа, Центр Лідерства, Аналітичний центр та Школа управління, що є частиною Українського католицького університету. Тривалий час Дін Вільямс професійно досліджував тему лідерства та консультував бізнесменів і урядовців США, Індії, Австралії, Японії та інших країн світу. 5 років професор був головним радником президента Мадагаскару та впроваджував одну з найбільших інноваційних реформ в Африці.

Лідер – це не обов`язково високопосадовець чи керівник організації, ним може стати будь-хто. Потрібно навчитися відділяти це поняття від поняття "влади". Для того щоб стати гарним лідером, потрібно мислити ширше та прагнути змінити щось на краще,

– зазначив професор Гарвардського університету Дін Вільямс

За словами організаторів, програма зацікавила урядовців, аналітиків, керівників та власників компаній. Адже змогла дати відповідь на те, як залишатись справжніми лідерами в умовах трансформації, в яких перебуває нині Україна.

Нам потрібна мережа з лідерів. Із людей, які готові робити зміни в цій країні і робити ці реформи. Тому одне з очікувань – вони отримають певну філософію і базу знань, яка допоможе їм поміняти свій стиль лідерства,

– сказав директор Центру Лідерства УКУ, Львівська бізнес-школа Андрій Рождественський.

"Ідея безумовно корисна для усіх, хто цікавиться питаннями управління, у будь-якому контексті. Надзвичайно цікаві кейси, надзвичайно цікавий спікер сьогодні", – поділився учасник, юрист Сергій Ткаченко.

Лекції проходили два дні. За словами організаторів, окрім отриманих знань, учасники навчальної програми змогли поспілкуватись і об`єднались, заради спільної мети – змінити країну на краще.