Профілактика алергії у новонародженого малюка: 7 порад

Алергія вважається найпоширенішим захворюванням серед новонароджених і дітей. Але попри це розвиток алергічної реакції у дитини можна попередити.

1. Однією з поширених причин алергії у дитини вважається її оточення, передає "Наша мама".

Зокрема, це стосується кімнати, де дитина спить і проводить більшу частину дня. Тож тут важливо робити вологе прибирання і провітрювати приміщення.

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Також слід прибрати з кімнати всі можливі пилозбірники – м'які меблі, важкі штори, килими тощо.

2. Фахівці рекомендують не заводити домашніх тварин, поки дитині не виповниться 1-2 роки. Якщо улюбленець був до появи малюка – максимально зменште його перебування біля дитини.

3. Намагайтеся не використовувати засоби по догляду за малюком з різкими запахами з вмістом молочного білка.

4. Завжди одягайте на дитину свіжий, випраний одяг.

5. Обмежуйте всякий контакт дитини з інфекційними хворими, адже деякі інфекції можуть розвинути у дитини алергію.

6. Найкращим захистом дитини від алергії є материнське молоко. Воно не викликає алергію, бо містить імунні фактори, які сприяють формуванню імунної системи у малюка.

7. З раціону годуючої мами слід виключити ті продукти, які мають високу алергенність: мед, горіхи, цитрусові і сою. Якщо мама схильна до алергії, то повинна з обережністю вживати молочні продукти, яйця і рибу.

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