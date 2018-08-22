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Прогестерон під час вагітності: норма та відхилення

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Прогестерон під час вагітності
Прогестерон під час вагітності / birthplacee.ga

Прогестерон є основним гормоном, що забезпечує сприятливий перебіг виношування плода, саме тому він дуже важливий під час вагітності.

По закінченню менструального циклу рівень прогестерону збільшується, пише "Мамоведія".

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У той час дозріває яйцеклітина в фолікулі. При досягненні певного розміру яйцеклітини фолікула лопається, яйцеклітина просувається у маткові труби. На її місці формується жовте тіло, що виробляє прогестерон до 3,5 місяців під час вагітності. Після цього за вироблення прогестерону відповідає плацента.

Якщо жінка вже вагітна, то прогестерон стимулює ріст матки, а також розслабляє м'язи матки, що призводить до запобігання загрозі викидня. Цей гормон пригнічує роботу імунної системи, що дозволяє жіночому організму відторгнути білок з генетичною структурою батька малюка.

Прогестерон під час вагітності
Прогестерон під час вагітності

Щоб перевірити рівень прогестерону, необхідно здати кров. За 6-12 годин до здачі крові нічого не їсти, виключити алкогольні напої, куріння, зменшити фізичні навантаження та прийом ліків.

Прогестерон необхідно контролювати кожного тижня під час вагітності і якщо він відрізняється від норми, то обов’язково повідомити лікарю.

Норма прогестерону під час вагітності по тижнях
5 – 6 18.57+/-2.00
7 –8  32.98+/-3.56
9 – 10 37.91+/-4.10
11 – 12 42.80+/-4.61
13 – 14 44.77+/-5.15
15 – 16 46.75+/-5.06
17 – 18 59.28+/-6.42
19 – 20 71.80+/-7.76
21 –22 75.35+/-8.36
23 –24 79.15+/-8.55
25 – 26 83.89+/-9.63
27 – 28 91.52+/-9.89
29 –30 101.38+/-10.97
31 –32 127.10+/-7.82
33 –34 112.45+/-6.68
35 –36 112.48+/-12.27
37 –38 219.58+/-23.75
39 –40 273.32+/-27.77

Якщо показник прогестерону вищий за норму, то можлива ниркова недостатність, порушення розвитку плаценти, порушення роботи наднирників та багатоплідна вагітність.

Норма прогестерону під час вагітності
Норма прогестерону під час вагітності

Низький рівень прогестерону свідчить про загрозу викидня, затримку внутрішньоутробного розвитку плоду, позаматкову вагітність, гестоз (пізній токсикоз у вагітних), переношену вагітність.

Лікарі при низькому рівні прогестерону призначають медикаментозне лікування та гормональні препарати.

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти
Джерело: 24 Канал
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