Продовж наступного тижня аналітики прогнозують зниження курсу долара. Вже з понеділка американська валюта на міжбанку може торгуватися за 27 гривень 10 копійок.

А готівковий очікується приблизно 27 гривень 30 копійок. Про це заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі "РБК-Україна".

До слова Чи буде долар по 30: прогноз від міністра фінансів Марченка

Як зазначають аналітики, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку майже на 1 відсоток.

Яким було зниження курсу американського долара з 7 серпня по 14 серпня

офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,68 до 27,41 гривні;

гривні; попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,60 – 27,62 до 27,32 – 27,34 гривні за долар;

гривні за долар; середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52 – 27,75 до 27,27 – 27,51 гривні за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу