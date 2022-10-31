Подекуди – мінлива хмарність, але опадів не прогнозують у жодному регіоні. На Заході вночі та вранці можливий туман.

До речі Останній місяць осені вже на порозі: чи будуть в Україні теплі й сонячні дні у листопаді

Прогноз синоптиків

Загалом у західних областях буде найтепліше. Наприклад, в Івано-Франківську та Львові обіцяють до +18...+20 градусів вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вночі температура повітря становитиме від -2 до +4, а вдень потепліє до +9..+13 градусів, на Сході та Півночі буде холодніше – +6...+11 градусів.

У Києві опади малоймовірні, світитиме сонце. Хоча повітря поступово охолоджується: вночі близько нуля, вдень – +9...+11 градусів.

Похолодання не за горами

Діденко попередила, що дощ можливий у четвер, 3 листопада. Тоді стане холодніше.

Проте значного похолодання поки не видно. Прогнозують, що вночі стовпчики термометрів показуватимть +2...6 градусів, вдень – +7+13.

Погода у містах України

Ужгород – +16

Львів – +18

Івано-Франківськ – +20

Тернопіль – +16

Чернівці – +18

Хмельницький – +16

Луцьк – +15

Рівне – +15

Житомир – +10

Вінниця – +14

Одеса – +16

Миколаїв – +12

Херсон – +12

Сімферополь – +10

Кропивницький – +12

Черкаси – +12

Чернігів – +10

Суми – +9

Полтава – +10

Дніпро – +10

Запоріжжя – +10

Донецьк – +9

Луганськ – +8

Харків – +8

Київ – +10



Погода в Україні 1 листопада / Карта Укргідрометцентру