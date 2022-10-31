Подекуди – мінлива хмарність, але опадів не прогнозують у жодному регіоні. На Заході вночі та вранці можливий туман.
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Прогноз синоптиків
Загалом у західних областях буде найтепліше. Наприклад, в Івано-Франківську та Львові обіцяють до +18...+20 градусів вдень.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вночі температура повітря становитиме від -2 до +4, а вдень потепліє до +9..+13 градусів, на Сході та Півночі буде холодніше – +6...+11 градусів.
У Києві опади малоймовірні, світитиме сонце. Хоча повітря поступово охолоджується: вночі близько нуля, вдень – +9...+11 градусів.
Похолодання не за горами
Діденко попередила, що дощ можливий у четвер, 3 листопада. Тоді стане холодніше.
Проте значного похолодання поки не видно. Прогнозують, що вночі стовпчики термометрів показуватимть +2...6 градусів, вдень – +7+13.
Погода у містах України
Ужгород – +16
Львів – +18
Івано-Франківськ – +20
Тернопіль – +16
Чернівці – +18
Хмельницький – +16
Луцьк – +15
Рівне – +15
Житомир – +10
Вінниця – +14
Одеса – +16
Миколаїв – +12
Херсон – +12
Сімферополь – +10
Кропивницький – +12
Черкаси – +12
Чернігів – +10
Суми – +9
Полтава – +10
Дніпро – +10
Запоріжжя – +10
Донецьк – +9
Луганськ – +8
Харків – +8
Київ – +10
Погода в Україні 1 листопада / Карта Укргідрометцентру