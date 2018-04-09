Прогноз для російської економіки не надто оптимістичний, – російський економіст про обвал акцій

Російський економіст Владислав Іноземцев заявив, що обвал на фондових ринках відлякає інвесторів від російських компаній.

Про це він повідомив в ефірі 24 Каналу.

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"Важко сказати чим це загрожує Російській економіці, бо сьогодні тільки перший день обвалу. Але прогнози не дуже оптимістичні, тому що через такі падіння інвестори переглянуть своє відношення до російських компаній", – сказав економіст

Іноземцев також додав, що більшість російських активів будуть вважатися ризикованими.

Я вважаю, що тепер з кожним днем в РФ буде рости розуміння, що всі активи тих людей, які потрапили під санкції і ті, які потраплять згодом – є активами дуже високого ризику. І це вплине на вартість кредитів для російських компаній і позначиться на вартості рубля. Я думаю, що протягом кількох місяців Центральний банк не зможе боротись з рівнем інфляції, тобто стабільність в економіці, яку Путін так цінив, може бути порушена,

– зазначив Владислав Іноземцев.