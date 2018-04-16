Прогноз погоди на 17 квітня: буде тепло, але у західних областях – дощі

17 квітня в Україні буде переважно сонячна погода, подекуди – мінлива хмарність. Протягом дня очікується комфортна температура повітря, +17...+24 градуси. Лише у західних областях синоптики прогнозують локальні дощі, які місцями дещо знизять температуру.

Про це пише український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найвищі температурні показники слід очікувати у центральних регіонах. Зокрема, – у Черкаській та Кіровоградській областях стовпчики термометра піднімуться до +24 градусів. У Західних областях локальні дощі знизять місцями температуру до +16...+19 градусів.

У Києві завтра суха та тепла погода, температура вдень підніметься до +23 градусів, вночі – до +11. У ніч на середу в столиці пройде дощ.

Прогноз погоди на суботу, 17 квітня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +20…+22

Харків – +20…+22

Київ – +21…+23



Прогноз погоди в Україні на 17 квітня