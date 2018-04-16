Прогноз погоди на 17 квітня: буде тепло, але у західних областях – дощі
17 квітня в Україні буде переважно сонячна погода, подекуди – мінлива хмарність. Протягом дня очікується комфортна температура повітря, +17...+24 градуси. Лише у західних областях синоптики прогнозують локальні дощі, які місцями дещо знизять температуру.
Про це пише український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Найвищі температурні показники слід очікувати у центральних регіонах. Зокрема, – у Черкаській та Кіровоградській областях стовпчики термометра піднімуться до +24 градусів. У Західних областях локальні дощі знизять місцями температуру до +16...+19 градусів.
У Києві завтра суха та тепла погода, температура вдень підніметься до +23 градусів, вночі – до +11. У ніч на середу в столиці пройде дощ.
Прогноз погоди на суботу, 17 квітня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +20…+22
Харків – +20…+22
Київ – +21…+23
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня