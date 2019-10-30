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      Прогноз погоди на 30 жовтня: в Україні різко похолодає, прийдуть морози

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      Прогноз погоди на 30 жовтня
      Прогноз погоди на 30 жовтня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у четвер, 31 жовтня, буде дуже прохолодною, а вночі температура повітря опуститься до мінусових позначок. Жовтень, який цьогоріч був дуже теплим і сонячним, закінчиться морозяною і сухою погодою.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що суттєве похолодання в Україну приніс антицикон "Ольденбургія". Проте, дощів чи інших опадів не передбачається.

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      31 жовтня повсюди буде холодно та сухо, навіть і сонячно. Найближчої ночі очікується -2-7 градусів, вдень – до +2+8 градусів,
      – зауважила синоптик.

      Найхолодніше буде у східних регіонах, де стовпчики термометрів опустяться до +2+4 градусів вдень, та до -3-5 градусів вночі.

      Тепліше буде в областях біля Чорного моря, де температура повітря сягне +7+9 градусів.

      У Києві ніч буде холодною – до -2-5 градусів. Вдень буде трішки тепліше – до +3+6 градусів. 

      Проте, Діденко радить не сумувати, адже вже з наступного тижня до України повернеться тепла осіння погода.

      via GIPHY

       

      Прогноз погоди на четвер, 31 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця –+3…+5

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +2…+4

      Київ – +3…+5


      Прогноз погоди на 31 жовтня від Укргідрометцентру

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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