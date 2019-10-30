Прогноз погоди на 30 жовтня: в Україні різко похолодає, прийдуть морози
Погода в Україні у четвер, 31 жовтня, буде дуже прохолодною, а вночі температура повітря опуститься до мінусових позначок. Жовтень, який цьогоріч був дуже теплим і сонячним, закінчиться морозяною і сухою погодою.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що суттєве похолодання в Україну приніс антицикон "Ольденбургія". Проте, дощів чи інших опадів не передбачається.
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31 жовтня повсюди буде холодно та сухо, навіть і сонячно. Найближчої ночі очікується -2-7 градусів, вдень – до +2+8 градусів,
– зауважила синоптик.
Найхолодніше буде у східних регіонах, де стовпчики термометрів опустяться до +2+4 градусів вдень, та до -3-5 градусів вночі.
Тепліше буде в областях біля Чорного моря, де температура повітря сягне +7+9 градусів.
У Києві ніч буде холодною – до -2-5 градусів. Вдень буде трішки тепліше – до +3+6 градусів.
Проте, Діденко радить не сумувати, адже вже з наступного тижня до України повернеться тепла осіння погода.
Прогноз погоди на четвер, 31 жовтня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця –+3…+5
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +2…+4
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 31 жовтня від Укргідрометцентру