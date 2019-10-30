Прогноз погоди на 30 жовтня: в Україні різко похолодає, прийдуть морози

Погода в Україні у четвер, 31 жовтня, буде дуже прохолодною, а вночі температура повітря опуститься до мінусових позначок. Жовтень, який цьогоріч був дуже теплим і сонячним, закінчиться морозяною і сухою погодою.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що суттєве похолодання в Україну приніс антицикон "Ольденбургія". Проте, дощів чи інших опадів не передбачається.

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31 жовтня повсюди буде холодно та сухо, навіть і сонячно. Найближчої ночі очікується -2-7 градусів, вдень – до +2+8 градусів,

– зауважила синоптик.

Найхолодніше буде у східних регіонах, де стовпчики термометрів опустяться до +2+4 градусів вдень, та до -3-5 градусів вночі.

Тепліше буде в областях біля Чорного моря, де температура повітря сягне +7+9 градусів.

У Києві ніч буде холодною – до -2-5 градусів. Вдень буде трішки тепліше – до +3+6 градусів.

Проте, Діденко радить не сумувати, адже вже з наступного тижня до України повернеться тепла осіння погода.

Прогноз погоди на четвер, 31 жовтня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця –+3…+5

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +2…+4

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 31 жовтня від Укргідрометцентру