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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Прогноз погоди на 7 серпня: на Україну насувається антициклон, буде сухо та спекотно

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Прогноз погоди в Україні на 7 серпня
Прогноз погоди в Україні на 7 серпня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні у вівторок, 7 серпня, буде спекотною та сухою. Це зумовлено тим, що на Україну насувається антициклон Johannes.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

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Антициклон Johannes зумовить суху погоду. Якщо десь і впаде кілька місцевих дощів, то це вже не він, це – локальні умови: коли висока температура повітря так причепиться до залишків вологості у повітрі, що те не витримає і лине коротким дощем,
– зазначила експерт.

Короткочасні місцеві дощі ще можуть пройти вранці 7 серпня у південних областях, проте загалом на всій території України – сухо та спекотно.

Особливо гаряче буде на Півдні та Сході – до +28...+33 градусів. На решті території спека буде не такою потужною, – до +25...+28 градусів. 

У Києві 7 серпня буде дуже тепло, проте без сильної спеки, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 7 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +25...+27

погода серпень
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 серпня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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