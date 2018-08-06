Прогноз погоди на 7 серпня: на Україну насувається антициклон, буде сухо та спекотно
Погода в Україні у вівторок, 7 серпня, буде спекотною та сухою. Це зумовлено тим, що на Україну насувається антициклон Johannes.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
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Антициклон Johannes зумовить суху погоду. Якщо десь і впаде кілька місцевих дощів, то це вже не він, це – локальні умови: коли висока температура повітря так причепиться до залишків вологості у повітрі, що те не витримає і лине коротким дощем,
– зазначила експерт.
Короткочасні місцеві дощі ще можуть пройти вранці 7 серпня у південних областях, проте загалом на всій території України – сухо та спекотно.
Особливо гаряче буде на Півдні та Сході – до +28...+33 градусів. На решті території спека буде не такою потужною, – до +25...+28 градусів.
У Києві 7 серпня буде дуже тепло, проте без сильної спеки, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 7 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +25...+27
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 серпня, від Укргідрометцентру