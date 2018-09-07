Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні затримається дощовий циклон

У суботу, 8 вересня, на більшій частині України похолодає та дощитиме. Лише жителі Чернігівської, Сумської та Харківської областей зможуть насолодитись теплим осіннім днем.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, до України йде південний циклон, який зумовив сильні зливи у Криму. У суботу, 8 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі.

Найтепліше буде на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині – там температура повітря прогріється до +27 градусів.

У Києві 8 вересня дощитиме, буде хмарно і по-осінньому прохолодно. Стовпчик термометра зупиниться на позначці +20 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 8 вересня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +18...+20

Вінниця – +17...+19

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +23...+25

Суми – +24...+26

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26



Прогноз погоди в Україні на 8 вересня