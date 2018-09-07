Прогноз погоди на 8 вересня: в Україні затримається дощовий циклон
У суботу, 8 вересня, на більшій частині України похолодає та дощитиме. Лише жителі Чернігівської, Сумської та Харківської областей зможуть насолодитись теплим осіннім днем.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, до України йде південний циклон, який зумовив сильні зливи у Криму. У суботу, 8 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі.
Найтепліше буде на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині – там температура повітря прогріється до +27 градусів.
У Києві 8 вересня дощитиме, буде хмарно і по-осінньому прохолодно. Стовпчик термометра зупиниться на позначці +20 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 8 вересня, у містах України:
Ужгород – +23...+25
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +18...+20
Вінниця – +17...+19
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +23...+25
Суми – +24...+26
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 8 вересня