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      Прогноз здійснюється: експерт констатував колапс на "Укрзалізниці"

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця"

      Україна знаходиться за крок від колапсу на залізниці. У країні гостро не вистачає вантажних вагонів. А УЗ відволікає від цього новинами про закупівлю пластикових склянок і вишиванок.

      Про таку проблему на Facebook написав голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      "На жаль змушений констатувати, що мій прогноз про транспортний колапс на залізниці збувається, причому в найгіршому з можливих сценаріїв – склалися всі фактори (рекордний урожай, рекордний імпорт вугілля через порти, збільшення поставок ДТ через морські порти, зриви із забезпеченням поставок ДТ на УЗ і істотно зростаючий транзит через найбільш вузьке місце українського транспортного комплексу – через порти Одеського регіону при повному потуранні і бездіяльності з боку "Укрзалізниці")", – вважає Криворучко.

      За його даними, починаючи з другої половини серпня ситуація з рухом поїздів на "Укрзалізниці" постійно погіршується. Основні фактори – проблеми із закупівлею дизельного палива і паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на початку серпня, пріоритезація і зростання обсягів транзитних перевезень в напрямку одеських портів, гострий дефіцит локомотивних бригад, складачів поїздів і власне локомотивів.

      Внаслідок вищевказаних подій збільшилася кількість кинутих поїздів на мережі до рекордного за останній рік рівня – 359 потягів!,
      – зазначив голова асоціації власників вагонів.

      Він пише, що істотне зростання таких поїздів спостерігається по Одеській (розвантажувальної) і Південно-Західної (транзитної) залізницях. Фактично, управління здійснюється в "ручному" режимі.

      "Не дивлячись на наявність вагонів в підході," Укрзалізниця "не може забезпечити ритмічне підвезення порожнього рухомого складу на вантажні станції і вивіз навантаження, що призводить до систематичних зривів планів навантаження на всіх ГЗК. Ускладнено обмін на основних стиках (П'ятихатки, Апостолове, Тимкове) між Придніпровської та Одеської дорогами. у серпні баланс обміну поїздів зменшився на 9 потягів в порівнянні з липнем! Відбуваються систематичні невидачі локомотивів в роботу через відсутність наряду локомотивних бригад. На Одеській з/д кількість відмін в окремі зміни досягає 50 локомотивів (25% від потреби)", – пояснив ситуацію Криворучко.

      Також за його даними, кількість локомотивів, задіяних в перевезеннях в серпні поточного року зменшена 87 одиниць (12,2%) ніж у 2018 році.

      "Укрзалізниця" знову виявляється не готовою до пікових навантажень в сезон збільшеного об'єму перевезень зернових. У серпні середньодобове навантаження зернових збільшилася відносно липня на 17,5 тис. тонн, за підсумком місяця зростання обсягу перевезень зерна складе не менше 0,5 млн тонн ", – говорить про наслідки дефіциту вагонів експерт.

      "Парадоксально, але на тлі збільшення внутрішнього навантаження збільшується обсяг транзитних перевезень в напрямку одеських портів. Зростання в серпні від липня складає 140 тис. тонн. Термінали і припортова залізнична інфраструктура не справляється зі збільшеним об'ємом перевезень, підхід вантажів постійно зростає і в третій декаді серпня досяг 9000 вагонів для портів ТІС і Берегова. Середньодобове вивантаження в портах зменшилася на 320 вагонів: з 880 вагонів в липні до 560 вагонів в серпні", – додає Криворучко.

      "Таким чином я вкотре закликаю керівництво УЗ зайнятись роботою, а не PR! Хоча судячи з результату минулого разу заклик не спрацював", – звернувся голова асоціації власників вагонів до "Укрзалізниці".

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      Теги: Укрзалізниця Залізниця
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