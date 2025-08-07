"Прогнози давати рано": у чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах, різана рана шиї
- Чоловік, який влаштував стрілянину в "МакДональдзі" у Черкасах, має різану рану шиї і перебуває у тяжкому стані.
- Медики зазначають, що він стабілізований та прооперований, але прогноз щодо виживання буде можливий лише через добу.
Чоловік, який влаштував стрілянину в черкаському "МакДональдзі", перебуває у тяжкому стані. У нього різана рана шиї, медики поки не дають прогнозів щодо того, чи він виживе.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на директора Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександра Федорука в коментарі Суспільному.
В якому стані чоловік, який стріляв у "МакДональдзі"?
Федорук розповів, що у чоловіка, який влаштував стрілянину у "МакДональдзі" в Черкасах, різана рана шиї. У медзакладі зауважили, що вогнепальних поранень немає.
У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула,
– заявив Федорук.
Він також додав, що прогноз щодо того, чи виживе чоловік, можна буде дати через добу.
Нагадаємо, чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали силами спецпідрозділу КОРД. В поліції зазначили, що постраждав лише стрілець.