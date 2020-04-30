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      Прогнози щодо врожаю знижені на 20%, та все може змінитися через погоду і технології, – Бахматюк

      -
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Олег Бахматюк, акціонер одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг", розповів про прогнози на урожай 2020 року і про те, що може поліпшити ситуацію з посухою.

      Про це Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю "Стране", повідомляє ДС. Він підтвердив, що рівень вологи дуже низький, і прогнози щодо врожаю офіційно знижені на 20%. Але є фактори, які можуть сприятливо вплинути на врожайність культур. "20%, вважаю, це коректний перегляд. Але є фактори, на які ми не впливаємо. Якщо Бог дасть дощу і хорошу погоду, все ще може змінитися. За технологіями Україна якщо не на рівні Німеччини і Франції, то дуже близько. Так що все, що залежить від аграріїв, ми зробимо", – заявив бізнесмен.

      Також Олег Бахматюк розповів, що посуха цього року – проблема не разова. "Змінюються кліматичні умови – фактично ті піщані бурі, що недавно накрили Україну, це наслідок перетворення значної частини нашої країни в напівпустелю або в посушливий степ, – вважає бізнесмен. – Причина тут не тільки у відсутності дощів, але і в хаотичній вирубці лісів, яка йшла довгі роки".

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Новини України
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