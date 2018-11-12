Програма "Доступне житло": хто вже отримав допомогу від держави, а кому вона і не світить

Просили мільярд, а отримали 100 мільйонів. Та ще й із запізненням на 10 місяців. Днями в регіони таки надійшли гроші за державною програмою "Доступне житло". Тож на те, аби отримати омріяне житло цього року, у переселенців, учасників АТО та молодих сімей залишається 2 місяці.

Луганчанка Юлія Петутіна – щаслива власниця двокімнатної квартири.

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У грудні 2017-го будинок ввели в експлуатацію, а вже у березні заселилися у нього. Нині її сім"ї тут належить 66 квадратних метрів. Ціна одного тоді була майже 17 тисяч гривень. Половину вартості квартири родині переселенців за умовами програми "Доступне житло" компенсувала держава.



Родина переселенців придбала квартиру за програмою "Доступне житло"

"Я досі вважаю, що це просто диво! І це все без якихось хабарів!" – сказала Юлія.

Але щоб не прогавити свій шанс доводилося буквально ночувати у Фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, пригадує Юлія. Врятувало те, що були одними з перших у квартирній черзі, мали усі необхідні документи та гроші.

Ми стали у чергу 12-ми, і ці дні я пам'ятаю похвилинно, бо це були дуже великі нерви. З понеділка на вівторок мій чоловік ночував там,

– згадує жінка.

Інший приклад – донеччанин Руслан Калінін. Вже 5 років разом з сім'єю живе у Києві. Орендують житло. Каже, його квартира залишилася у Донецьку. Щоб отримати власні квадратні метри у столиці, теж став у чергу за програмою "Доступне житло". Однак, пощастило йому менше, ніж Юлії.

Я 942-й у черзі. Якщо буде чітке стабільне фінансування, десь близько мільярда гривень, то через кілька років моя сім'я теж зможе отримати житло,

– сподівається Руслан.

Державна програма "Доступне житло" працює з 2010 року. Однак, гроші виділяли лише до 2014-ого, потім три роки фінансування не було і на чергу нікого не ставили. Лише торік знайшли 30 мільйонів гривень, їх вистачало на 90 квартир. А охочих – тисячі. Нині у пріоритеті – учасники АТО та переселенці. Їм держава компенсує 50% вартості квартир. Решті, а це усі, хто потребує покращення житлових умов, – лише 30-ть. Тож із 8,5 тисяч українців, які стоять у черзі, 70% – переселенці.

"Зараз зареєстровано 1,5 мільйона переселенців. Якщо цю програму достатньо фінансувати, хоча б на 1 мільярд гривень, тоді 3-3,5 тисячі сімей скористалися б цією програмою, а це близько 10 тисяч людей", – наголосив голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін.



Руслан Калінін

Але зможуть близько 300 родин. Бо замість мільярда, на який розраховували, отримали 10-ту його частину.

Нам парламент передбачив всього 100 мільйонів гривень на реалізацію програми. І в проекті бюджету на наступний рік уряд також пропонує 100 мільйонів гривень,

– зазначив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.

Подати заявку на участь у програмі можна на сайті Фонду.

Забудовника і квартири учасники програми цього року обиратимуть самостійно. Раніше ж це робила спеціальна комісія.

Якщо громадянин, який отримав державну підтримку, протягом 3-х років захоче продати житло, то необхідно повернути в бюджет ті кошти, які отримав,

– пояснив Комнатний.

Метраж квартири за програмою обмежений. Не більше 21 квадратного метра на одну людину плюс ще 10,5 метрів додається на сім'ю. Тож родина з 3-х осіб може претендувати на пільгову квартиру у 73,5 квадратних метра. За все, що понад норму, платитимуть повну суму. Але проблема у тому, що передбачені програмою гроші в регіони надійшли лише зараз, наприкінці року. Тож на розподіл квартир лишається 2 місяці. За цей час треба підписати договори, обрати забудовника і проплатити гроші. Квартири отримають ті, хто встигне це зробити.