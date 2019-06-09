Програма партії "Слуга народу": основні пріоритети

Політична партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу оприлюднила свою передвиборчу програму з якою йде на парламентські вибори, що відбудуться 21 липня 2019 року. Журналісти 24 каналу зібрали основні її тези — що пропонує змінити політсила, яка має найвищий рейтинг серед українців.

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд у ботанічному саду Києва, де представила першу сотню кандидатів у депутати та кількох кандидатів на мажоритарних округах.

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Президент Зеленський на з'їзді сказав, що у списку "Слуги народу" є різні експерти, обличчя ЗЕкоманди з регіонів та люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї.



Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

Передвиборча програма "Слуги народу": основні пріоритети

Програма президентської партії складається з 16 пунктів, які стосуються корупції, влади, освіти, безпеки, судочинства, економіки, бізнесу, довкілля.

Щодо очищення і оновлення влади кандидати політсили хочуть:



Скасувати недоторканність народних депутатів.

Запровадити механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.

Створити механізм накладення народного вето на щойно ухвалені закони, які не влаштовують суспільство.

Запровадити механізми впливу українців на рішення влади через референдуми.

Повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

Запровадити вибори за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування.

Провести децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передати максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад і перетворити державні адміністрації на префектури європейського типу.

Позбавити власників ЗМІ можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.

"Слуга народу" планує таку боротьбу з корупцією:

• Перевести максимально можливу кількість державних послуг в онлайн.

• Радикально очистити та перезавантажити прокуратуру.

• Забезпечити реальну незалежність антикорупційних органів, а неефективні чи скомпрометовані органи перезапустити.

• Впровадити обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.

• Нагороджувати грошима українців за виявлення корупції.

• Позбавити СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.

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Пріоритети "Слуги народу" щодо безпекового сектору. Політична сила продовжить законодавчо працювати над ініціативами попереднього президента Петра Порошенка, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України – повернення окупованого Донбасу та анексованого Криму. А також пропонує:

- Встановити видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП.

- Реформувати Збройні сили за стандартами НАТО.

- Зупинити відплив цінних кадрів з армії, запровадити систему навчання та перенавчання солдатів та офіцерів.

- Запровадити найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони.

- Децентралізувати та демонополізувати оборонні держзакупівлі.

Міжнародна політика. У "Слузі народу" обіцяють ухвалити закони, які потрібні для виконання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС та розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО. Також партія готова підтримати ініціативи президента Зеленського щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході.

Щодо торгівлі закордоном, у політсилі планують запустити програму "комерційної дипломатії", яка зможе просувати українські товари на глобальні ринки.

Судочинство. "Слуга народу" хоче, аби в Україні функціонував справедливий, незалежний і доступний суд. Тому, у політсилі пропонують:

Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів перезавантажити

Впровадити інститут суду присяжних і мирових суддів.

Посилити можливості громадського контролю за судовою системою.

Зменшити розміри судового збору.

Запустити повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.

Головними критеріями відбору суддів мають стати доброчесність і професіоналізм.

У правоохоронній реформі "Слуга народу" обіцяє звільнити бізнес від свавілля чиновників і рейдерів. Для цього партія пропонує скоротити перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність.

Також у президентській політсилі хочуть законодавчо врегулювати право володіння зброєю та запровадити механізм надійного захисту свідків. А працівники поліції, прокуратури та СБУ, які переващуватимуть службові повноваження будуть обов'язково покарані.

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Щодо економіки, то в ЗЕкоманді хочуть створити стратегію, метою якої є збільшення рівня доходу українців та життя до середньоєвропейського.

Окрім того, члени "Слуги народу" пропонують провести національний економічний аудит України із залученням вітчизняних і міжнародних компаній, демонополізувати ключові галузі, зробити Антимонопольний комітет незалежним і ефективним та сприяти іноземним інвесторам українського походження.

Кандидати у депутати від президентської партії розробили і покращення умов для бізнесу. Серед них:

Проведення аудиту державних функцій і, відповідно, скоротити держоргани.

Створити можливість одноразово легалізоувати капітали некримінального походження за пільговою ставкою.

Запровадити податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.

Ухвалити стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.

Державну фіскальну службу позбавити правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.

Повністю перевести податкові та митні процедури у цифровий формат.

На законодавчому рівні гарантувати незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб.

Запровадити просту процедуру електронного відкриття та закриття бізнесу, забезпечити захист міноритарних акціонерів і корпоративної прозорості; скоротити кількість процедур у будівництві та відведенні землі.

Говорячи про соціальну сферу, "Слуга народу" заявила про плани провести всеукраїнський перепис населення, всі соціальні пільги перевести у грошову форму, а також впровадити другий ріень пенсійного забезпечення і "економічний паспорт українця", за яким усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

Щодо інновацій, то політики пропонують впровадити державну програму підтримки інновацій, забезпечити всю територію Українт широкосмуговим інтернетом та створити умови для інтеграції цифрових валют у правове поле держави.

У "Слузі народу" пообіцяли скасувати енергетичну схему "Роттердам+" і їй подібні, оптимізувати тарифи на комунальні послуги через приборкання олігархічних монополій та створити умови для розвитку "зеленої" енергетики.

У сфері інфраструктури політсила обіцяє впровадити незалежний контроль якості будівництва та ремонту доріг, створити законодавчі умови для будівництва бетонних дорі та демонополізувати галузі пасажирських і вантажних перевезень залізницею.

За незаконну вирубку лісів та грубі порушення правил поводження з відходами члени партії мають намір запровадити кримінальну відповідальність. Аби вберегтися від незаконного знищення лісів, у "Слузі народу" пропонуються електронно маркувати дерева. Також політики хочуть законодавчо стимулювати компанії для будівництва сміттєпереробних заводів.

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Для викладачів середніх і вищих навчальних закладів пропонують "базове матеріальне забезпечення" на рівні трьох мінімальних зарплат, державні і приватні освітні заклади забезпечити рівними правами а освітню та наукову інфраструктуру оновити.

Щодо медицини, то в партії Зеленського хочуть зробити її доступною для усіх громадян по всій території країни. Зокрема:

- Запровадити систему обов’язкового медичного страхування.

- Знищити фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.

- Перевести всю медичну документацію в електронну форму.

- Створити чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних послуг.

- Підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень.

- Створити умови для розвитку профілактичної медицини.

Працюватимуть кандидати "Слуги народу" і над національною ідентичністю українців. Так, українську культуру і мову в партії мають намір підтримувати за допомогою фіскальних стимулів і держфінансування. Президентська партія також збирається налагоджувати контакти з українськими діаспорами в інших країнах і реінтегрувати жителів тимчасово окупованих територій країни.

Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков, раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.



