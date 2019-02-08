22:11
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Програму його не знаю, але читаю Instagram": що думає молодь про Зеленського

      187 Читать новость на русском

      Журналісти 24 каналу поцікавились у молодих мешканців Києва, що вони думають про кандидата у президенти Володимира Зеленського та чи йтимуть голосувати за нього на виборах 2019 року.

      Невелике опитування студентів на вулицях Києва показало, що знають Володимира Зеленського всі, однак лише одиниці ознайомились із його передвиборчої програмою. 

      Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти

      Ось деякі з відповідей:

      Що ви думаєте про Зеленського?

      • Я не бачу його як майбутнього президента, тому що він не є політиком для мене. 

      • Ми звикли Зеленського бачити як відкриту людину. Однак є такий момент, що він актор. І він може грати на публіці не тільки в "Кварталі 95", а й в реальному житті.

      Чи читали ви його передвиборчу програму?

      • З програмою не знайомився, але я регулярно дивлюсь його Instagram.

      • Я не буду навіть її читати, тому що я не вважаю, що це гідний кандидат у президенти. Голосувати не буду за нього.

      • Він повторив все те саме, що говорили до нього. Нічого нового не приніс. Нічого від себе не додав.

      Чи підете на вибори 31 березня?

      • Кожен з нас свідомий громадянин і повинен зробити свій вибір.

      • Буде настрій – піду.

      • Напевно, ми ще не вирішили.

      • Так, звичайно.

      • Потрібно вирішувати майбутнє України. І, на мою думку, потрібно, щоб голосували молоді люди, які не застали ще комунізму.

      Читайте також: Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

      Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.

      За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).
      Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.

      вибори 2019 головні дати
      Вибори президента 2019: головні дати 

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні
      141634
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      сьогодні , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 61
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      сьогодні , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 696
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      141610
      Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      сьогодні , 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      Наталя Боднар 238
      Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару
      сьогодні , 20:33 Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару
      Світлана Попова 352
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук