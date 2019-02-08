"Програму його не знаю, але читаю Instagram": що думає молодь про Зеленського

Журналісти 24 каналу поцікавились у молодих мешканців Києва, що вони думають про кандидата у президенти Володимира Зеленського та чи йтимуть голосувати за нього на виборах 2019 року.

Невелике опитування студентів на вулицях Києва показало, що знають Володимира Зеленського всі, однак лише одиниці ознайомились із його передвиборчої програмою.

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Ось деякі з відповідей:

Що ви думаєте про Зеленського?

• Я не бачу його як майбутнього президента, тому що він не є політиком для мене.

• Ми звикли Зеленського бачити як відкриту людину. Однак є такий момент, що він актор. І він може грати на публіці не тільки в "Кварталі 95", а й в реальному житті.

Чи читали ви його передвиборчу програму?

• З програмою не знайомився, але я регулярно дивлюсь його Instagram.

• Я не буду навіть її читати, тому що я не вважаю, що це гідний кандидат у президенти. Голосувати не буду за нього.

• Він повторив все те саме, що говорили до нього. Нічого нового не приніс. Нічого від себе не додав.

Чи підете на вибори 31 березня?

• Кожен з нас свідомий громадянин і повинен зробити свій вибір.

• Буде настрій – піду.

• Напевно, ми ще не вирішили.

• Так, звичайно.

• Потрібно вирішувати майбутнє України. І, на мою думку, потрібно, щоб голосували молоді люди, які не застали ще комунізму.

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Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.

За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).

Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.



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