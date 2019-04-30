Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка

Петро Порошенко програв вибори Володимиру Зеленському. Але програв їх так, що відкрив для себе нову політичну перспективу і зумів повернути програшну ситуацію на свою користь.

Недоліки політики Порошенка

До Петра Порошенка у виборців величезний перелік претензій. Серед яких скандал в оборонці та сумнівні зв'язки з одіозними політиками. Цей скандал, про який говорили напередодні першого туру, є вираженням усього негативу, який накопичився за роки правління президента.

Читайте також: Головні висновки президентської кампанії 2019 року

Варто згадати й президентське оточення, наприклад, Ігоря Кононенка. А також кума Путіна Віктора Медведчука, який повернувся у політику, увійшов в партію і став через близьких людей власником кількох телеканалів.

До того ж при Порошенку відбулося фантастичне збагачення Ріната Ахметова, з'явилася схема "Роттердам плюс". На жаль, мало змінилася ситуація і в українських судах, тому в населення не було відчуття справедливості.

Постраждали громадські активісти. Не покарані досі вбивці Павла Шеремета і Каті Гандзюк. В інтернеті антикорупційних активістів і тих, хто критикував владу, боти називали агентами Кремля, рукою Москви, лунали й інші образи.

Щоб ускладнити життя громадському сектору для нього було запроваджено електронне декларування, хоча це не чиновники. Натомість, наприкінці каденції Порошенка Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.



Петро Порошенко

Звісно, не у всіх цих проблемах винен виключно президент. Але так сталося, що відповідальність за найболючіші питання покладається саме на голову держави. І Петро Порошенко – та людина, яка формувала порядок денний у країні.

Переваги політики Порошенка

Але попри усі недоліки, із програних президентських виборів Порошенко вийшов дуже гідно. І це дає йому шанс ще довго залишатися у політиці, на відміну, наприклад, від Віктора Ющенка, який, як і Порошенко, здобув владу завдяки революції.

Петру Порошенку вдалося здивувати виборців готовністю до боротьби. Між першим і другим туром президент продемонстрував, що піде на усі умови опонента, якими б абсурдними вони не були, прийме виклик часу та формат боротьби у вигляді шоу.

Порошенко також став надзвичайно відкритим для засобів масової інформації, відповідав на незручні запитання, прийшов навіть на телеканал "1+1", який належить Ігорю Коломойському. А за драматичними дебатами на Олімпійському спостерігала уся країна.

Порошенко діяв, боровся і був таким, яким його хотіли побачили виборці одразу після революції на Майдані у 2014 році. Це занадто пізно, щоб виграти вибори, але люди волю президента до боротьби оцінили.



Революція гідності у 2014 році

Він програв, але виборці пробачили Порошенку багато помилок і здається, що навіть про них забули і викреслили зі своєї пам'яті. Хоча ще кілька місяців тому також критикували президента. Цьому сприяли спокійне сприйняття програшу, сильна промова після оголошення результатів екзит-полів, дзвінок Володимиру Зеленському та привітання із перемогою опонента у виборах.

Те, яким чином відбулася передача влади в Україні – це демократія західного зразка. І про таку передачу влади більшість країн пострадянського простору можуть тільки мріяти.

Люди дякували Порошенку за роботу під вікнами Адміністрації Президента, дякували за безвіз, реформи та армію.



Українці прийшли подякувати Порошенку до Адміністрації Президента

Така реакція суспільства дуже підбадьорила п'ятого президента. Він одразу ж заявив про намір брати участь в наступних президентських виборах. А на зустрічі з фракцією "Блоку Петра Порошенка" президент сказав, що на парламентських виборах до списку потраплять нові обличчя.

Як не парадоксально, але розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори зараз вигідні Порошенку навіть більше, ніж Зеленському. Поки ті 25%, які проголосували за президента не придивилися до нових політичних гравців.

Та й якщо сюрпризів не станеться і вибори відбудуться вчасно, Порошенко і "Блоку Петра Порошенка" залишаться сильними політичними гравцями. Із опозиції завжди працювати простіше. Єдине, що може завадити новим політичним планам поки що чинного президента – це розслідування антикорупційних органів і потрапляння на лаву підсудних членів команди Порошенка.

Такий варіант також можливий. Якщо з країни втечуть найближчі друзі президента, йому важко буде це пояснити виборцям.

Читайте також: Чи піде Зеленський на достроковий розпуск парламенту

У будь-якому разі, Петро Порошенко у політиці ще надовго. Його опонентам зарано відправляти його на політичну пенсію. І найближче випробування для нього – це парламентські вибори.