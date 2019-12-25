Прогульники у Раді зберегли 3 мільйони гривень: оштрафували Порошенка, Корнієнка та Дубінського

Через прогули в листопаді понад 80 нардепам Верховної Ради припинили відшкодовувати депутатські виплати. Загалом позбавили народних обранців понад 3 мільйонів гривень (3 мільйонів 60 тисяч гривень).

Як повідомили в інформаційному управлінні ВР у відповіді на запит УНН, припинили відшкодувати витрати, зокрема,

п’ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенку,

голові партії “Слуга народу”, заступнику голови фракції Олександру Корнієнку,

нардепу від фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському.

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Також під удар потрапили ще 78 народних обранців.

Зауважимо, що відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 грудня.

Крім того, у Раді повідомили, що залишки виділених коштів на реєстраційних рахунках наприкінці року вони списують у дохід Державного бюджету.

Раніше була інформація, що до списку тих, кого оштрафують за прогули, потрапили:

Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"; брав участь у 36,57% голосувань у листопаді),

(депутатська група "За майбутнє"; брав участь у 36,57% голосувань у листопаді), Юрій Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),

(ОПЗЖ; 25,37%), Максим Бужанський ("Слуга народу"; 66,42%),

("Слуга народу"; 66,42%), Олександр Герега ("За майбутнє"),

("За майбутнє"), Ярослав Дубневич ("За майбутнє"; 26,87%),

("За майбутнє"; 26,87%), Ілля Кива (ОПЗЖ; 52,99%),

(ОПЗЖ; 52,99%), Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"; 19,4%),

("Батьківщина"; 19,4%), Тарас Козак (ОПЗЖ),

(ОПЗЖ), Наталія Королевська (ОПЗЖ, 14,93%).

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Що відомо про позбавлення виплат депутатів-прогульників

У середині жовтня Верховна Рада проголосувала за закон, згідно з яким, якщо парламентар без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати.

Відповідно до документу, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень, якщо він упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі:

у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;

у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить.

Депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

Закон набув чинності 1 листопада. Якщо б став чинним у вересні, держбюджет би зекономив понад 5 мільйонів гривень.