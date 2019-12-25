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      Прогульники у Раді зберегли 3 мільйони гривень: оштрафували Порошенка, Корнієнка та Дубінського

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      У Раді вперше оштрафували нардепів-прогульників / UA.News

      Через прогули в листопаді понад 80 нардепам Верховної Ради припинили відшкодовувати депутатські виплати. Загалом позбавили народних обранців понад 3 мільйонів гривень (3 мільйонів 60 тисяч гривень).

      Як повідомили в інформаційному управлінні ВР у відповіді на запит УНН, припинили відшкодувати витрати, зокрема,

      • п’ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенку,
      • голові партії “Слуга народу”, заступнику голови фракції Олександру Корнієнку,
      • нардепу від фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському.

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      Також під удар потрапили ще 78 народних обранців.

      Зауважимо, що відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 грудня.

      Крім того, у Раді повідомили, що залишки виділених коштів на реєстраційних рахунках наприкінці року вони списують у дохід Державного бюджету.

      Раніше була інформація, що до списку тих, кого оштрафують за прогули, потрапили:

      • Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"; брав участь у 36,57% голосувань у листопаді),
      • Юрій Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),
      • Максим Бужанський ("Слуга народу"; 66,42%),
      • Олександр Герега ("За майбутнє"),
      • Ярослав Дубневич ("За майбутнє"; 26,87%),
      • Ілля Кива (ОПЗЖ; 52,99%),
      • Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"; 19,4%),
      • Тарас Козак (ОПЗЖ),
      • Наталія Королевська (ОПЗЖ, 14,93%).

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      Що відомо про позбавлення виплат депутатів-прогульників

      У середині жовтня Верховна Рада проголосувала за закон, згідно з яким, якщо парламентар без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати.

      Відповідно до документу, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень, якщо він упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі:

      • у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;
      • у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить.

      Депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

      Закон набув чинності 1 листопада. Якщо б став чинним у вересні, держбюджет би зекономив понад 5 мільйонів гривень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Гроші Штрафи Петро Порошенко Олександр Корнієнко Олександр Дубінський
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