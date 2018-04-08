Прогулянки та дієта: секрети краси Шарліз Терон

Кінозірка Шарліз Терон у 42 роки продовжує бути однією з найбажаніших жінок Голлівуду. Щоб бути завжди бездоганною, зірка дотримується кількох правил.

Харчування

Заради ролей Терон йшла на експерименти з тілом: вона суттєво скидала та набирала вагу. Але у формі актриса себе підтримує низьковуглеводною дієтою. Раціон Шарліз складається всього з двох трапез кожен день: овочі, фрукти, зелень і білкові продукти. А також протягом декількох місяців вона повністю виключає алкоголь.

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Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica) 22 Бер 2018 р. о 3:02 PDT

Спорт

Шарліз займалася балетом, йогою, велоспортом, грою в гольф. Актриса також любить прогулянки на свіжому повітрі, зокрема, з дітьми (в актриси двоє прийомних дітей). За словами Шарліз, це набагато корисніше фітнесу.

Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica) 17 Лип 2017 р. о 2:49 PDT

Догляд за шкірою

Терон щодня захищає свою світлу шкіру кремом від засмаги з високим рівнем захисту. Перед сном зірка використовує очищающий гель і просто обожнює скраби. Що стосується додаткового догляду, то кожні два тижні актриса відвідує відомої в Західному Голлівуді космологічну клініку, де радує свою шкіру різними масками.

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