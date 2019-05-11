16:05
11 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі
      Вєсті Кремля
      21:41, 10 травня
      Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:38, 10 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Прохідний бал і пільговий вступ: в МОН відповіли на найпоширеніші запитання абітурієнтів

      72 Читать новость на русском
      Яким буде вступ у виші в 2019 році
      Яким буде вступ у виші в 2019 році / Студвей

      Для вступу на бакалаврат у 2019 році можна подавати сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років. Щоправда, це не стосується тестування з іноземних мов, – цього року при вступі прийматимуть лише сертифікати 2018 і 2019 років.

      Максимальна кількість заяв, яку може подати абітурієнт для вступу на бюджетну форму навчання на бакалавраті – 7, а ось для контрактної форми навчання їх кількість необмежена. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки Україні. Там вирішили відповісти на найпоширеніші запитання вступників.

      Читайте також: Важливі зміни у процедурі ЗНО: пояснення міністра освіти Гриневич

      Так, питання розділені за двома блоками – для вступників на магістратуру (25 відповідей) та бакалаврат (39 відповідей). У них, зокрема, роз’яснюють форму подання заяв, мінімальні прохідні бали, хто може претендувати на пільговий вступ тощо.

      До речі, цього року, щоб вступити на магістратуру за спеціальностями "Право", "Журналістика" і "Міжнародні відносини", абітурієнтам теж слід складати ЗНО.

      Графік проведення ЗНО у 2019 році:

      Тестування з математики – 21 травня
      Тестування з української мови та літератури – 23 травня
      Іноземні мови (іспанська, німецька, французька) – 27 травня
      Тестування з англійської мови – 28 травня
      Тестування з фізики – 30 травня
      Тестування з історії України – 4 червня
      Тестування з біології – 6 червня
      Тестування з географії – 11 червня

      Варто зауважити, що у 2019 році ЗНО з української мови та літератури, а також математики або історії України (на вибір), складатимуть студенти закладів професійної, вищої освіти, які у 2019 завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким учасникам результати тестування будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

      Що таке ЗНО?Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування), спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти.

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      14546
      Теги: Новини України Освіта ЗНО Студенти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      сьогодні , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 36
      Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      сьогодні , 16:00 Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      Віталій Шабунін 26
      Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      сьогодні , 13:00 Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      Віталій Дейнега 730
      24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      сьогодні , 12:00 24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      Юрій Бутусов 11107
      "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      сьогодні , 09:00 "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      Андрій Вігірінський 4006
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук