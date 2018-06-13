Прокинься, відбитий, – Дональд Трамп ображено прокоментував заяви актора Роберта де Ніро

Президент США Дональд Трамп вирішив не терпіти критику від голлівудських акторів, а давати відсіч знаменитим "хейтерам", У "сутичці" з Робертом де Ніро глава Білого дому не добирав слів, як і актор в своїй заяві.

У США назріла ціла гвардія людей, які незадоволені політикою чинного глави Білого дому Дональда Трампа. Чимало їх і серед знаменитостей. Зокрема, співачка Майлі Сайрус часто заявляє про це у ЗМІ, а легендарний актор Роберт де Ніро без цензури висловив свою думку про Президента.

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Зробив голлівудський актор це в прямому ефірі під час вручення нагород Tony Awards. Роберт де Ніро з лайливими словами заявив, що в США ситуація лише погіршилась з появою Дональда Трампа на президентському кріслі. Емоційний виступ підтримали інші голлівудські знаменитості, які з оваціями підвелись зі своїх місць.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM — Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 червня 2018 р.

Дональд Трамп вирішив не приховувати свого гніву та написав відповідь для актора, що посмів на весь світ критикувати його роботу. У дописі глава Білого дому не стримався та теж вдався до образ.

"Роберт де Ніро, персонаж з досить низьким IQ, у фільмах пропустив багато ударів по голові від справжніх боксерів. Я спостерігав за його виступом минулої ночі і дійсно бачу, що він "поплив". Думаю, він не розуміє, що економіка США зараз в кращому стані, аніж колись була, зайнятість на максимальному рівні, і багато компаній знов інвестують в нашу країну. Прокинься, відбитий!" – написав Дональд Трамп у соцмережі.