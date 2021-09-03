Прокинулася совість: дніпрянин довго крав бруківку, а потім повернув її на місце

У районі "Тополь 1" у Дніпрі 1 вересня помітили чоловіка, який систематично приходив до пішохідної доріжки та крав із неї бруківку. Як наслідок, там зруйнувався тротуар. Проте зловмисник, ймовірно, визнав, що помилявся.

Тому в той же день він почав повертати плитку на місце, а закінчив роботу 2 вересня. Про це повідомили в місцевій спільноті.

Раніше в місті П'яний підліток поламав дерева на новій алеї: у Дніпрі затримали хулігана – фото



Плитка, яку почав повертати зловмисник / Фото Володимира Бондаренка

Навіть красиво виклав

Чоловік не лише повернув плитку, а й склав її таким візерунком, як вона раніше стояла. Проте, слід зазначити, тротуар у цьому місце не почав виглядати, наче новий. Відповідно згодом комунальникам доведеться робити реконструкцію цієї пішохідної доріжки.

У групі "Наш Тополь 1" подякували чоловікові за розуміння та вміння визнавати свої помилки. Також закликали місцевих мешканців не бути байдужими до випадків такого хуліганства.



"Відновлений тротуар" на "Тополі 1" / Фото Володимира Бондаренка

Більше про цю історію

У тій же спільноті раніше опублікували фото, на яких видно момент зухвалого вандалізму. Там літній чоловік викрадав тротуарну плитку й клав її в сумку.

У коментарях написали, що він робить таке кожного дня. Проте мотиви зловмисника так і не розкрили.