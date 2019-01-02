Прокладки чи тампони: гінеколог порадила, яка правильно доглядати за собою під час менструації

Батьки мають пояснити донечці як себе вести в такі дні, яких правил слід дотримуватися. Тому це потрібно знати усім дівчатам та жінкам.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Область геніталій слід промивати теплою водою мінімум 2 рази на день, але найкраще при кожній зміні прокладок. Не слід використовувати ароматизовані гелі для душу, піни для ванни та мило, які можуть висушувати слизову оболонку піхви та порушувати pH-баланс. Застосовуйте спеціальний засіб для інтимної гігієни або ж просто воду. Мийте цю зону як звичайно, тобто тільки зовні. Жодних спринцювань. Міняйте прокладки 4-5 раз на день Не носіть дуже щільного одягу та тканин, які не "дихають", наприклад синтетичних, оскільки вони можуть спричинити підвищення рівня вологи й нагрівання, тобто прискорити розмноження бактерій.



Гінекологи рекомендують використовувати прокладки

Часто ставлять питання: що краще тампони чи прокладки. Гінекологи прийшли до висновку, що найбільш безпечним засобом особистої гігієни для жінки є гігієнічні прокладки. Менструальна кров повинна виходити назовні, а не накопичуватися в піхві разом з тампоном.

Згідно з дослідженнями, тампони часто викликають зміни в мікрофлорі піхви, що сприяє розмноженню патогенної мікрофлори. І ще застосування тампонів викликає сухість і подразнення у піхві (тампон вбирає не тільки менструальну кров, але також "висушує" слизову піхви).

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Також можливий розвиток синдрому токсичного шоку. Після вивчення, що краще – тампони або прокладки, напрошується наступний висновок: користуватися тампонами можна тільки в виняткових випадках, обов’язково змінюючи їх кожні 2-3 години”.

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