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      Прокладки чи тампони: гінеколог порадила, яка правильно доглядати за собою під час менструації

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      Тампони чи прокладки: що обрати
      Тампони чи прокладки: що обрати / eyecenter.com.ua

      Батьки мають пояснити донечці як себе вести в такі дні, яких правил слід дотримуватися. Тому це потрібно знати усім дівчатам та жінкам.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      1. Область геніталій слід промивати теплою водою мінімум 2 рази на день, але найкраще при кожній зміні прокладок.
      2. Не слід використовувати ароматизовані гелі для душу, піни для ванни та мило, які можуть висушувати слизову оболонку піхви та порушувати pH-баланс. Застосовуйте спеціальний засіб для інтимної гігієни або ж просто воду.
      3. Мийте цю зону як звичайно, тобто тільки зовні. Жодних спринцювань.
      4. Міняйте прокладки 4-5 раз на день
      5. Не носіть дуже щільного одягу та тканин, які не "дихають", наприклад синтетичних, оскільки вони можуть спричинити підвищення рівня вологи й нагрівання, тобто прискорити розмноження бактерій.

      Тампони чи прокладки
      Гінекологи рекомендують використовувати прокладки

      Часто ставлять питання: що краще тампони чи прокладки. Гінекологи прийшли до висновку, що найбільш безпечним засобом особистої гігієни для жінки є гігієнічні прокладки. Менструальна кров повинна виходити назовні, а не накопичуватися в піхві разом з тампоном.

      Згідно з дослідженнями, тампони часто викликають зміни в мікрофлорі піхви, що сприяє розмноженню патогенної мікрофлори. І ще застосування тампонів викликає сухість і подразнення у піхві (тампон вбирає не тільки менструальну кров, але також "висушує" слизову піхви). 

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Також можливий розвиток синдрому токсичного шоку. Після вивчення, що краще – тампони або прокладки, напрошується наступний висновок: користуватися тампонами можна тільки в виняткових випадках, обов’язково змінюючи їх кожні 2-3 години”.

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      Теги: Публікації Здоров'я Статті Жіноче здоров’я Поради
      Джерело: Здоров'я 24
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