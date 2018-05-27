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Прокрастинація в інтернеті підвищує продуктивність роботи, – психологи

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Прокрастинація в інтернеті підвищує продуктивність роботи
Прокрастинація в інтернеті підвищує продуктивність роботи / Фото з відкритих джерел

Те, що працівники через нудьгу "вбивають" час в інтернеті, відкладаючи важливі справи, насправді не шкодить продуктивності та якості роботи. В цьому переконують психологи з Ізраїлю та США.

Про це пише Nakes Science.

Вчені провели дослідження. Під час якого опитали понад 450 працівників американського університету, які працюють на повну ставку. Їх попросили оцінити своє робоче навантаження, наскільки часто вони нудьгують та скільки робочого часу вони присвячують «кібернеробству». Також працівників опитали, як часто вони вдаються до контрпродуктивної поведінки, наприклад, без потреби використовують матеріали, призначені для роботи.

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Як свідчать результати дослідження, прокрастинація в інтернеті пов’язана з відчуттям нудьги та невеликою кількістю робочих завдань.  А от люди, які дуже завантажені на робочому місці, менше часу проводять у соцмережах. 

При цьому психологи переконані, що помірна прокрастинація – це не шкідливий тип поведінки працівника. Більше того, вона приносить користь, адже це допомагає знизити рівень стресу і, як наслідок, працювати продуктивніше.

Що таке прокрастинація? Це схильність людини відкладати неприємні завдання на потім, та робити те, що приносить більше задоволення або швидший результат.

Теги: Техно Інтернет Психологія
Джерело: 24 Канал
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