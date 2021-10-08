Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 мільйонів
8 жовтня 2021 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси з правом внесення застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає Труханову запобіжний захід.
Труханова підозрюють незаконній передачі землі фірмам під забудову. Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк 8 жовтня.
До теми Перевіряли учасників на детекторі брехні: деталі про злочин, у якому підозрюють Труханова
Суд просить заарештувати під заставу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати Геннадія Труханова з правом внесення застави. Пропонована сума – 120 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд поки що обирає мерові запобіжний захід. Труханова можуть заарештувати на 60 діб.
Труханова судитимуть: що відомо
- Генпрокурорка підписала 5 підозр у спільному розслідуванні НАБУ та САП про заволодіння земельними ділянками в Одесі. Серед фігурантів справи мер міста Геннадій Труханов і 15 інших осіб.
- Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
- Попередньо загальна сума збитків територіальній громаді Одеси становить 689 мільйонів гривень.
- Відомо, що злочинна група діяла дуже обережно. Нових учасників організації перевіряли на детекторі брехні.