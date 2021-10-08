Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 мільйонів

Антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси з правом внесення застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає Труханову запобіжний захід.

Труханова підозрюють незаконній передачі землі фірмам під забудову. Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк 8 жовтня.

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Суд просить заарештувати під заставу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати Геннадія Труханова з правом внесення застави. Пропонована сума – 120 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд поки що обирає мерові запобіжний захід. Труханова можуть заарештувати на 60 діб.

Труханова судитимуть: що відомо