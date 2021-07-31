Відповідну заяву зробив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Про це він повідомив у коментарі виданню "Укрінформ".

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Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал поки що невідомі,

– сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи було зґвалтування, Дмитро Чубенко зауважив, що експертиза займе не менш як місяць.

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