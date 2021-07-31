Прокуратура назвала причину смерті 6-річної Мирослави Третяк
31 липня 2021 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:"Укрінформ"
У селі Старий Салтів, що на Харківщині, знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Ймовірно, дитина померла від удару по голові, завданого невідомим тупим предметом.
Відповідну заяву зробив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Про це він повідомив у коментарі виданню "Укрінформ".
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Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал поки що невідомі,
– сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи було зґвалтування, Дмитро Чубенко зауважив, що експертиза займе не менш як місяць.Зверніть увагу! Поліція встановила причетного до смерті 6-річної Мирослави Третяк.
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