Прокуратура ліквідувала нарколабораторію, амфетамін з якої постачали військовим: фото

Військова прокуратура київського гарнізону ліквідувала нарколабораторію та затримала постачальників амфетаміну військовим. Правоохоронці задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримали "на гарячому".

"Ринкова" вартість вилучених наркотиків становить близько 800 тисяч гривень, повідомляє військова прокуратура.

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Під час слідчих дій також ліквідовано "нарколабораторію", за допомогою якої виготовлялися психотропи. Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Обом зловмисникам загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна. За рішенням суду, їх обох взято під варту з можливістю внесення застави в 1 мільйон 152 тисячі гривень.

Прокуратура також нагадує, що йдеться про збут амфетаміну військовослужбовцям 169 навчального центру "Десна" протягом липня-вересня 2018 року. Того ж року до суду було скеровано обвинувальні акти щодо військових, які безпосередньо розповсюджували наркоту.

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