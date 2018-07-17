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Прокуратура оголосила підозру ймовірному виконавцю вбивства журналіста Сергієнка

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Василя Сергієнка жорстоко вбили у 2014 році
Василя Сергієнка жорстоко вбили у 2014 році / hromadskeradio.org

Генеральна прокуратура України оголосила підозру фігуранту справи про вбивство журналіста, учасника "Самооборони Майдану" на Черкащині, Героя України Василя Сергієнка.

Про це інформує прес-служба відомства.

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У Генпрокуратурі повідомляють, що фігуранту оголошено підозру про участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Окрім цього, йому інкримінують участь у злочинах, вчинених цією організацією, а також умисне вбивство, вчинене стосовно викраденої людини, з особливою жорстокістю, на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групи осіб.

Зазначимо, що 4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині викрали невідомі. Наступного дня його знайшли закатованим насмерть у лісі. У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Василь Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.

У травні 2017 року поліція затримала підозрюваного у вбивстві Сергієнка. У липні 2017 року прокуратура скерувала до суду обвинувлаьний акт стосовно організатора, а також ще одного з виконавців викрадення та вбивства Сергієнка.

Теги: Новини політики Новини України журналісти Євромайдан Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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