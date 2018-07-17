Прокуратура оголосила підозру ймовірному виконавцю вбивства журналіста Сергієнка

Генеральна прокуратура України оголосила підозру фігуранту справи про вбивство журналіста, учасника "Самооборони Майдану" на Черкащині, Героя України Василя Сергієнка.

Про це інформує прес-служба відомства.

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У Генпрокуратурі повідомляють, що фігуранту оголошено підозру про участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Окрім цього, йому інкримінують участь у злочинах, вчинених цією організацією, а також умисне вбивство, вчинене стосовно викраденої людини, з особливою жорстокістю, на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групи осіб.

Зазначимо, що 4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині викрали невідомі. Наступного дня його знайшли закатованим насмерть у лісі. У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Василь Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.

У травні 2017 року поліція затримала підозрюваного у вбивстві Сергієнка. У липні 2017 року прокуратура скерувала до суду обвинувлаьний акт стосовно організатора, а також ще одного з виконавців викрадення та вбивства Сергієнка.