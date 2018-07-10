Прокуратура розпочала розслідування стосовно поліцейського, який побив чоловіка в метро

Київська місцева прокуратура №7 розпочала розслідування відносно правоохоронця, який кийком лупцював чоловіка в метро на станції "Контрактова площа".

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

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Київською місцевою прокуратурою № 7 розпочато кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій з боку столичного поліцейського у зв’язку із інцидентом, який стався 8 липня на станції метро "Контрактова площа". За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що дії поліцейського на камеру відзняли випадкові перехожі.

За цим фактом місцева прокуратура розпочала розслідування. Правоохоронця підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень.

"Досудове розслідування триває, проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії з метою об’єктивного з’ясування всіх обставин події", – зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, 10 липня в мережу виклали відео з інцидентом, який трапився у метрополітені Києва на станції "Контрактова площа". На кадрах видно, як поліцейський б'є кийком чоловіка. Той лежить на землі й навіть не може протистояти ударам правоохоронця. Сам інцидент трапився 8 липня.