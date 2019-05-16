Прокуратура завершила розслідування щодо екс-начальника Генштабу ЗСУ Замани

Головна військова прокуратура завершила досудове розслідування щодо начальника Генштабу ЗСУ часів президентства Віктора Януковича, Володимира Замани.

Так, військова прокуратура спільно із СБУ вели досудове розслідування цієї справи. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Читайте також: Підозра у держзраді екс-начальнику Генштабу Замані: що відомо про військовослужбовця

Заману звинувачують у держзраді. Як кажуть у прокуратурі, усі матеріали досудового розслідування проти нього вже надали у доступ стороні захисту.

Зазначимо, що Володимира Заману затримали ще 25 лютого. Його звинувачують у скороченні складу Збройних сил у 2012 – 2014 роках, а також у знищенні військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію військовослужбовців у 2014 році.



Володимир Замана поряд із Віктором Януковичем

Окрім цього, головний прокурор України Анатолій Матіос звинуватив Володимира Заману у тому, що той за час свого перебування на посаді підписав і видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню ВМС військових частин Повітряних ЗСУ: це переформатування у Криму дало значні переваги ЧФ РФ у контролі і блокуванні дислокованих у Криму підрозділів Збройних Сил.

Згідно із відповідною статтею Кримінального кодексу, Замані загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.