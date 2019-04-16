Прокурори заявили, що матеріали керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського містили "недостовірну, необ'єктивну, упереджену інформацію стосовно України, української влади і армії та заперечували російську агресію проти України".

Про це заявили прокурори Арно Ліллемяе і Євген Комаровський, коли оголошували обвинувальний акт у Подільському райсуді Києва, повідомляє "Радіо Свобода". Вони зауважили, що ці статті Вишинський розмістив у період з 2014 по 2018 роки.

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Звинувачення наголосило, що опубліковані матеріали виправдовували можливий вихід окремих регіонів Донецької і Луганської областей зі складу України.

Прокурори зазначили, що агентство "РИА Новости Украина" фактично було представництвом державного підприємства "МИА Россия Сегодня". Однак воно було зареєстровано як незалежна юридична особа і отримувало фінансування не безпосередньо з Москви, а через фірми прокладки.

Стверджується, що гроші надходили спочатку від офшору з Кіпру, а потім від компанії SPN Media Solutions DOO Beograd з Сербії, кінцевим бенефіціарним власником якої є "МИА Россия Сегодня". Ці компанії нібито пересилали гроші на рахунок ТОВ "Інтерселект", директором якого є Вишинський.

Прокурори наголосили, що за такою схемою у період з 2015 по 2018 роки екс-керівник "РИА Новости-Украина" отримав від "МИА Россия Сегодня" суму у розмірі 257 100 доларів та 2 134 000 євро.

15 квітня прокурори встигли зачитати 34 з 79 сторінок обвинувального акта. Чергове засідання заплановано на 25 квітня.

Судове слухання 15 квітня стало вже другим за рахунком. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Хто такий Кирило Вишинський?Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.