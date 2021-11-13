У прокуратурі запевнили, що харківського водія "під метадоном" не випускали із СІЗО
Джерело:Суспільне
У Харківській прокуратурі спростували інформацію про те, що водія, який під наркотиками збив дітей, відпустили на волю. Раніше місцеві телеграм-канали повідомили, що підозрюваний вийшов під заставу.
Станом на 13 листопада водій перебуває під вартою. Про це заявив речник прокуратури Дмитро Чубенко.
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Інформація, поширена у соцмережах, не відповідає дійсності. Підозрюваний перебуває в ізоляторі,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, перед тим телеграм-канали писали, що за водія внесли заставу у розмірі 340 тисяч гривень. Тому він буцімто вийшов на волю.
Прокуратура вимагатиме змінити запобіжний захід
Сторона обвинувачення клопотала про арешт або заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Однак суд обрав водієві Toyota Land Cruiser запобіжний захід у вигляді 2 місяців у СІЗО і з правом застави у 340 тисяч гривень.
Прокурори обурилися такою сумою. Чубенко заявив, що з 15 листопада вони подадуть апеляцію на таке рішення суду.
Що відомо про ДТП у Харкові за участі дітей
- Інцидент трапився 11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Автомобіль Toyota Land Cruiser наїхав на двох 13-річних дітей, які переходили дорогу на зелене світло.
- Внаслідок удару дівчинка відлетіла, а от хлопчика водій протягнув ще кілька метрів.
- На щастя, діти вижили. У них зафіксували черепно-мозкові травми.
- Результати аналізів показали, що водій перебував під дією наркотиків.
- На суді з обрання запобіжного заходу горе-керманич заявив, що "задивився в телефон" і тому не помітив пішоходів.