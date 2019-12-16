Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку, – ЗМІ
Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням.
"Говда подав у відставку за власним бажанням. Сказав, що йде з прокуратури", – сказало джерело "РБК-Україна" у Генпрокуратурі.
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Крім того, у відставку подали 2 заступники прокурора Києва – Сергій Репецький та Андрій Андрєєв.
Що відомо про Романа Говду? В органах прокуратури працює з серпня 2003 року. Свого часу обіймав посади прокурора Одеської області, заступника генпрокурора та заступника начальника департаменту Генпрокуратури. З липня 2016 року обіймав посаду прокурора Києва.
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