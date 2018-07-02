"Прокурор" в окупованому Криму хоче "пришити" Балуху ще 4 роки в'язниці: відомі подробиці

Під час засідання підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду в Криму російський прокурор попросив для українського активіста Володимира Балуха 4 роки колонії загального режиму. Політв'язня вирішили додатково звинуватити в дезорганізації роботи Роздольненського ізолятора тимчасового утримання.

Чотири роки "прокурор" вимагає доплюсувати до попереднього вироку – 6 років колонії суворого режиму та штрафу на суму 10 тисяч рублів, пише "Крым.Реалии".

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Вину і умисел підсудного підтверджують показання потерпілого та свідків, а також – відеозаписи з ІТТ та довідка з лікарні про те, що у Валерія Ткаченка (начальника ІТТ – 24 канал) забій м'яких тканин хребетної області,

– заявила сторона обвинувачення.

Додамо, що 22 червня Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування. До цього він голодував, починаючи з 19 березня.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.