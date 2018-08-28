Прокурора Мелітополя затримали на хабарі

Прокурора мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області спіймали на хабарі.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурор мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області за попередньою змовою з місцевим жителем захотів у підприємця неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів.



Затриманий прокурор Мелітополя

За отримані кошти обіцяв не притягнути до кримінальної відповідальності і не вживати заходів щодо накладення арешту на майно.

Після передачі неправомірної вигоди прокурора й посередника затримали. Тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.