Прокурора Мелітополя затримали на хабарі
Прокурора мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області спіймали на хабарі.
Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.
Читайте також: Через прем’єр-міністра президент хоче тримати під своїм контролем податкову і митницю, – Трепак
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурор мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області за попередньою змовою з місцевим жителем захотів у підприємця неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів.
Затриманий прокурор Мелітополя
За отримані кошти обіцяв не притягнути до кримінальної відповідальності і не вживати заходів щодо накладення арешту на майно.
Після передачі неправомірної вигоди прокурора й посередника затримали. Тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії17 березня 2014 , 21:27
Коноплянка: Мені ситуація у "Севільї" незрозуміла, трансферне вікно ще відкрите21 серпня 2016 , 23:01
Хорватія – Україна: ФФУ показала, як виглядає стадіон у Загребі11 березня 2017 , 15:23