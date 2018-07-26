15:10
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прокурори, які написали листа на захист Холодницького, отримали багатотисячні премії

239
Керівник САП Назар Холодницький
Керівник САП Назар Холодницький / theinsider.ua

Як зазначено у Центрі протидії корупції, 33 прокурори, які підписали лист на захист керівника САП Назара Холодницького, отримували премії, що перевищують 80 тисяч гривень.

Про це антикорупційний орган написав у Facebook.

Читайте також: Банальні маріонетки на захисті Холодницького: деталі мітингу під САП

"Лист підтримки Холодницького має свою ціну. Це – премія", – прокоментував Центр протидії корупції.

Знаєте чому так багато? Бо кожен місяць всі вони подають форму змін. Це означає, що всі вони щомісячно при встановленій законом зарплаті у розмірі 35 тисяч 270 гривень отримали більше 80 тисяч, які вже потрібно декларувати,
– зазначено у відомстві.

Там додали, що взагалі середня заробітна плата усіх тих, хто 26 липня підписався на захист генерала Холодницького – 100 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко надіслали до КДКП скаргу щодо перегляду попереднього рішення комісію про догану Холодницькому.

Теги: Новини України Гроші Назар Холодницький САП Корупція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сьогодні, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1852
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 4559
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
7826
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Блог Медіа 1145
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ставицький переоформив свою нерухомість на кіпрський офшор
 13 січня 2015 , 09:58
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував можливість повернення в Динамо Олега Гусєва
 6 червня 2017 , 12:12
Форвард Карпат повернувся в Аргентину
 1 вересня 2017 , 00:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук