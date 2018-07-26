Прокурори, які написали листа на захист Холодницького, отримали багатотисячні премії

Як зазначено у Центрі протидії корупції, 33 прокурори, які підписали лист на захист керівника САП Назара Холодницького, отримували премії, що перевищують 80 тисяч гривень.

Про це антикорупційний орган написав у Facebook.

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"Лист підтримки Холодницького має свою ціну. Це – премія", – прокоментував Центр протидії корупції.

Знаєте чому так багато? Бо кожен місяць всі вони подають форму змін. Це означає, що всі вони щомісячно при встановленій законом зарплаті у розмірі 35 тисяч 270 гривень отримали більше 80 тисяч, які вже потрібно декларувати,

– зазначено у відомстві.

Там додали, що взагалі середня заробітна плата усіх тих, хто 26 липня підписався на захист генерала Холодницького – 100 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко надіслали до КДКП скаргу щодо перегляду попереднього рішення комісію про догану Холодницькому.