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      Проломило череп: на Сумщині крижана брила травмувала двох людей

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      Проломило череп: на Сумщині крижана брила травмувала двох людей
      Проломило череп: на Сумщині крижана брила травмувала двох людей / Ілюстративне фото

      У Конотопі крижана брила впала із даху багатоповерхівки та травмувала подружжя, яке виходило із магазину. Їх з тяжкими ушкодженнями доправили до лікарні.

      Чоловік потрапив до реанімації із важкою травмою черепа, у жінки – переломи, повідомила депутатка міськради Олена Сердюк.

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      На опублікованих у Facebook фото з місця події видно кілька рясних плям крові на тротуарній плитці, а також на снігу і серед крижаних уламків.

      За словами Олени Сердюк, депутати Конотопської міськради у зв'язку з цією подією ініціюють збір підписів для проведення позачергової сесії з метою негайного звільнення із займаних посад секретаря Конотопської міськради Тетяни Сізон і першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тараса Омельченко.

      В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Винним у травмуванні людей загрожує штраф, виправні роботи чи навіть в'язниця.

      Як притягнути до відповідальності винних? 

      Під час зими бурульки травмують десятки людей. А все через те, що власники будинків нехтують елементарними правилами безпеки. Юристи пояснюють, що за подібні трагедії несуть адміністративну та кримінальну відповідальність ті, хто обслуговує приміщення.

      Для позову до суду потрібно:

      1. Двоє свідків.
      2. Фото або відеодоказ, на якому буде чітко видно, що ситуація сталася саме в цьому місці і саме з вами або вашим майном.

      Натомість у Київській міськдержадміністрації запевняють – тих, хто вчасно не чистить дахи – оштрафують. З власників приватних будинків стягуватимуть 1360 гривень, а штраф для юридичних осіб і посадовців на 400 гривень більший.

      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Суми
      Джерело: 24 канал
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