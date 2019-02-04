Проломило череп: на Сумщині крижана брила травмувала двох людей

У Конотопі крижана брила впала із даху багатоповерхівки та травмувала подружжя, яке виходило із магазину. Їх з тяжкими ушкодженнями доправили до лікарні.

Чоловік потрапив до реанімації із важкою травмою черепа, у жінки – переломи, повідомила депутатка міськради Олена Сердюк.

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На опублікованих у Facebook фото з місця події видно кілька рясних плям крові на тротуарній плитці, а також на снігу і серед крижаних уламків.

За словами Олени Сердюк, депутати Конотопської міськради у зв'язку з цією подією ініціюють збір підписів для проведення позачергової сесії з метою негайного звільнення із займаних посад секретаря Конотопської міськради Тетяни Сізон і першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тараса Омельченко.

В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Винним у травмуванні людей загрожує штраф, виправні роботи чи навіть в'язниця.

Як притягнути до відповідальності винних?

Під час зими бурульки травмують десятки людей. А все через те, що власники будинків нехтують елементарними правилами безпеки. Юристи пояснюють, що за подібні трагедії несуть адміністративну та кримінальну відповідальність ті, хто обслуговує приміщення.

Для позову до суду потрібно:

Двоє свідків. Фото або відеодоказ, на якому буде чітко видно, що ситуація сталася саме в цьому місці і саме з вами або вашим майном.

Натомість у Київській міськдержадміністрації запевняють – тих, хто вчасно не чистить дахи – оштрафують. З власників приватних будинків стягуватимуть 1360 гривень, а штраф для юридичних осіб і посадовців на 400 гривень більший.